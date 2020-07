La mejor obra de Darín: cocinó un guiso para ayudar a personas en situación de calle

A raíz de la pandemia por coronavirus, se ha acrecentado el número de personas sin trabajo o cuyos ingresos no les alcanza a fin de mes para alimentar a sus familias. Han sido varios los famosos que en el último tiempo han intentado colaborar con las personas que más lo necesitan, aquellas en situación de calle.

Uno de ellos es el reconocido actor Ricardo Darín. Con el perfil bajo que los caracteriza a él y a su mujer, Florencia Bas, se sumaron a la campaña solidaria de “Cocina Solidaria”, que entrega comida a las personas que se encuentran en una situación vulnerable.

A través de sus redes sociales, la esposa del actor compartió algunas imágenes y les pidió a las personas que colaboren tanto con manos para cocinar como con dinero o productos no perecederos.

La pareja cocinó un gran guiso y luego se encargo de fraccionarlo y colocarlo en las bandejas de aluminio que luego sería entregadas.

Desde la cuenta de la fundación, compartieron una tierna foto de Darín en la que se la veía en pleno proceso de servir la comida y escribieron: “With a little help from my friend (con un poco de ayuda de mi amigo, en alusión a la reconocida canción de Los Beatles).”