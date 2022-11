La mejor empanada argentina: quién es Victoria Colombi, la mendocina que compite por cocinarla

Lejos de escatimar datos confidenciales de la receta para elaborar una buena empanada, Victoria Colombi, más conocida como “Vicky”, señala, en diálogo con Los Andes, que su secreto es utilizar el doble de cebolla que de carne; un poco de grasa y condimentos a gusto, aunque no debe faltar ají, orégano ni pimentón.

La representante mendocina de la tercera edición de la Fiesta de la Empanada, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es psicóloga, tiene 32 años y una novia —Agostina Perales— que siempre la acompaña y le toma “las mejores fotografías”. “Vicky”, tiene, además, muchísimas ganas de ser este sábado la ganadora de un certamen donde cocineros de todo el país compiten por elaborar la mejor especialidad.

El desafío no es menor: son alrededor de 30 los participantes y mucho de ellos llevaron recetas innovadoras, súper preparados para intentar sobresalir.

Mendocina de la capital, bonita y risueña, comentó, en diálogo con Los Andes, que siempre complementó su profesión de terapeuta con distintos cursos de cocina y así llegó a abrir The Nook (en Av. Juan B. Justo y en Il Mercato); La Pulpería, dentro de la bodega Dos Familias, en Carrodilla y, próximamente, la rotisería By The Nook, en Espejo 529.

“Aprendí de la experiencia en los restaurantes y de tanto hacer servicios de cátering. El perfeccionamiento vino a través de la fórmula de prueba y error. Creo que vamos a estar muy bien representados y pisicionados”, se esperanzó.

Agregó que llegó a sus manos, días atrás, los datos de este concurso nacional y enseguida puso manos a la obra para completar formularios y enviarlos. “Pocos días después me contactaron para anunciarme que había quedado seleccionada. Las esperanzas siempre están, nuestra provincia se encuentra bien posicionada, aunque ví que muchos han traído novedades”, sostuvo.

La mendocina empanadera que compite por hacer la mejor empanada de la Argentina. / Foto: Gentileza de Agostina Perales

Y agregó: “Pero yo igualmente tengo mis claves: competir con tranquilidad porque esto es algo que hago cotidianamente, estar segura y confiada”. El premio, dijo Victoria, consiste en una copa y en el “honor”. “Para mí, sería importantísimo sumar este premio ya que sumaría contactos y presencia en los medios”, amplió.

La competencia, que cuenta con un representante de cada provincia, se realizará a metros del Obelisco en lo que promete ser una fiesta para celebrar una de las comidas más populares del país.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el evento se realizará de 12 a 19 en Diagonal Norte (Av. Roque Sáenz Peña) entre Carlos Pellegrini y Florida. Habrá más de 30 puestos gastronómicos con ofertas desde 200 pesos donde se podrá disfrutar diferentes variedades de la tradicional comida argentina y música en vivo.

Con representación federal, cocineros de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competirán para dar a conocer la mejor empanada. Para la elección de los 24 participantes se realizó una convocatoria abierta en donde personas con experiencia profesional se anotaron para participar, como fue el caso de Victoria.

La selección estuvo a cargo de Pietro Sorba, periodista y crítico gastronómico, y APYCE, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas.

“La empanada es un plato típico que refleja la identidad regional de cada provincia y también nuestra identidad federal. Es un orgullo recibir a los mejores cocineros de todo el país en la Ciudad de Buenos Aires. Los invitamos a todos a disfrutar las mejores empanadas y a elegir su favorita, para darle más impulso a nuestra gastronomía, un sector que da trabajo en todas las provincias”, expresó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La representante mendocina tiene nada menos que 10 años de experiencia cocinando empanadas y se destaca por las veggie (vegetarianas).

Siempre unida a la Psicología, realizó numerosos cursos gastronómicos y en el 2014 creó su empresa de cátering llamada “Dos más uno cocineros”, junto a un amigo y a su hermana, para luego, en 2016, fundar The Nook, su primer restaurante.

Hoy sábado, un jurado de expertos en empanadas será el encargado de elegir al ganador o ganadora, quien evaluará la preparación de la masa, la preparación del relleno, el repulgue y la cocción en los dos tipos de empanadas que deberán presentar los concursantes: tradicional y vegetariana.

También deberán realizar un desafío sorpresa. Serán parte del jurado Pietro Sorba, periodista y crítico gastronómico; José Luis Padilla de APYCE, María del Carmen “Chacha” Vicario, campeona de la edición 2019; Asunción del Valle Argüello, campeona de la edición digital 2020; Juan Carlos Reynoso, campeón de la última Fiesta de la Empanada de Famaillá en Tucumán; y una dupla de vecinos de Tierra del Fuego de la convocatoria federal realizada por BA Participación Ciudadana.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad programará shows musicales que tendrán al folklore como gran protagonista. Entre ellas la banda Los Tabaleros, la flautista Laura Molinas, el grupo de percusión Banda Cafundó y el rapero Under MC. El cierre de la jornada será de la mano del cantautor Jorge Rojas. Habrá un espacio para niños y niñas ubicado sobre Diagonal Norte entre Maipú y Florida, que contará con una plaza inflable donde podrán disfrutar de inflables y un pelotero.