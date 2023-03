La Media Maratón de la Ciudad tuvo una octava edición que quedará en la historia

En una jornada fresca y bajo una fina llovizna, más de dos mil participantes le dieron vida a la octava edición de la Media Maratón de la Ciudad de Mendoza, que recorrió las principales arterias de la capital mendocina.

Desde muy temprano, en una mañana más oscura de lo habitual, comenzaron a llegar los runners y corredores al Parque Central, punto de largada y llegada de esta competencia. Primero hicieron su entrada en calor y luego comenzaron los movimientos pre precompetitivos, segundos antes de la imponente largada por calle Mitre.

Y esta octava edición va a ser recordada por mucho tiempo porque Ignacio Erario se adjudicó los 21k con tiempo récord. El representante de la Ciudad de Mendoza bajó el registro de 1h06′ que poseía Julián Molina desde 2019, marcando 1h04′ y cruzando antes que nadie el arco de llegada. Relegó a la segunda colocación al malargüino Marcelo González, mientras que en el último escalón del podio quedó el riojano Emanuel Espinoza.

”Estuve mal la última semana con problemas estomacales y no sabía si iba a largar, pero me hoy sentí bien. El récord era accesible, más o menos fui a un ritmo parejo para poder superarlo, el clima estaba lindo, el circuito fue duro, pero estoy contento de poder ganar en mi ciudad”, admitió Erario tras bajar del podio.

Mientras que entre las damas, Paula Narváez se adueñó de la victoria en los 21k, superando a María Belén Alegre y Pamela Nievas. “Conocía el circuito y sabía que no era fácil, más la lluvia. Fue una carrera muy linda, salí a buscar el ritmo que había pautado con mi entrenador y salió todo bien. Estoy contenta porque esta era la puesta a punto para la Maratón de Boston que se me viene en un mes”, comentó Narváez.

La competencia pasó por los lugares más icónicos de la Ciudad, como la Plaza Independencia, la Arístides Villanueva, la calle San Martín y los portones del Parque General San Martín, entre otros.

Ulpiano Suarez vivió la competencia desde adentro porque nuevamente estuvo entre los protagonistas y agradeció especialmente a todo el equipo que estuvo trabajando en la organización de la carrera.

”Es una gran jornada para la Ciudad, para el deporte, para el running, más de dos mil corredores disfrutaron de esta edición. Estoy contento porque para muchos corredores esta fue su primera carrera y todos manifestaron que fue una muy linda experiencia. Una nota de color fue la participación del Forrest Gump Chileno que llegó con un mensaje muy lindo”, afirmó el intendente.

Y continuó: “En esta ciudad, que es la Ciudad del deporte, hemos corrido esta media maratón por valores como los que él pregona: el respeto, la solidaridad, la convivencia y la igualdad de oportunidades. Eso es importante en los tiempos que vivimos, en este caso correr y hacerlo con ese mensaje de fondo, somos una ciudad inclusiva, donde todos tenemos las mismas oportunidades y nada mejor que llegar con este mensaje a través del deporte”.

En lo personal, el intendente de la Ciudad manifestó: “No me quería perder esta carrera, corrí los 10k y gran parte del recorrido lo hice con el Forrest Gump chileno, conversando, y ahí veía como la gente lo alentaba. Corrí disfrutando, poniendo en valor la importancia de las actividades saludables y todo lo que ofrece la Ciudad, como los distintos grupos que entrenan en los espacios y el trabajo que hacen los gimnasios municipales. Esto alienta a no bajar los brazos, a seguir trabajando con esta agenda, de una ciudad sostenible donde en el centro de la escena está la persona y la calidad de vida. Estoy contento por haber terminado los 10k en los tiempos que me había fijado, quería hacer menos de 50 minutos e hice 48 y pico”, finalizó.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Antonio Marshall, el corredor chileno que imita al personaje de Tom Hanks en la película Forrest Gump. Con un atuendo idéntico, el trasandino corrió por las calles de la Ciudad llevando adelante un mensaje de inclusión y solidaridad que cautivó. “La carrera tuvo una organización espectacular y fue una gran experiencia haber participado. Agradezco la invitación del intendente Ulpiano Suarez y también a toda la gente que ayuda a difundir mi mensaje”.

Como sucede en cada edición, en esta competencia también hubo puntos de aliento donde la gente disfrutó simultáneamente de la maratón junto a bandas musicales, DJs, malabares y mucha música. Los puntos estuvieron ubicados sobre Arístides Villanueva, en la Plaza Independencia y en los Portones del Parque Gral. San Martín.

El evento contó con un gran operativo de tránsito que se extendió a los dos circuitos, permitiendo una circulación fluida mientras transcurría la competencia. Tras su finalización, se llevó a cabo una limpieza profunda por las calles de la Ciudad.

También es para destacar que en esta ocasión la carrera llegó a sectores de la capital por los que nunca había pasado, como la Alameda y la Cuarta Sección Oeste.

Los resultados

21k Mujeres

1° Paula Narváez

2° María Belén Alegre

3° Pamela Nievas

21k Varones

1° Ignacio Erario

2° Marcelo González

3° Emanuel Espinoza

10k Mujeres

1° Elisa Abraca

2° Florencia Farías

3° Noelia Rodríguez

10k Varones