La mamá de Emiliano Sala rompió el silencio: “Quiero que se haga justicia, pero no soy tan optimista”

A Mercedes Carina Taffatel aún le cuesta hablar de lo que le pasó a su hijo Emiliano Sala. El joven falleció el 21 de enero de 2019 al caerse el avión en el que viajaba de Nantes, Francia a Cardiff, Inglaterra, para jugar en el club homónimo. Este paso a la Premier League representaría un gran salto en su carrera deportiva.

“Esta es la última foto que me saqué con él. Fue en el aeropuerto de Nantes y esa fue la última vez que lo vi, un tiempo antes de lo que pasó”, contó la mujer que vive en Progreso, una localidad de Santa Fe. La mujer estará en el juicio definitivo en el que la justicia inglesa terminará de definir todos los cargos, las penas y, obligará a que Cardiff pague lo que corresponde por un contrato que Emiliano Sala ya había firmado. De ser así, la familia recibirá una herencia millonaria.

En declaraciones al diario El Litoral, Carina se refirió a la inminente resolución de la tragedia en los tribunales: “Pretendo que se haga justicia, quiero confiar en la Justicia inglesa, pero no soy tan optimista porque 18 meses al responsable del viaje me parece que es poco..”, dijo sobre la condena que recibió David Henderson, quien organizó el trágico vuelo.

Emiliano Sala con su mamá, Mercedes Carina Taffarel.

La mujer sugirió que Emiliano fue engañado porque “Emi confiaba mucho en la gente, era demasiado bueno”, y lo describió como “un hijo amoroso, divino...”. Recordó, además, que “lo último que me dijo antes de subirse al avión fue que estaba por embarcar y que me hablaba cuando llegaba a Cardiff”.

Carina Taffarel volvió en su memoria al momento de la tragedia. “Cuando supe lo que pasó no sabía qué hacer, no sabía, no sabía... No podía creerlo, era... fue un shock”, remarcó, y contó que fue su otro hijo varón, Darío, quien le contó lo ocurrido: “Darío fue quien me lo dijo y fue aterrador. Me parecía que no podía ser cierto, no...no”, repetía.

Qué pasó con Emiliano Sala

El 21 de enero de 2019, Emiliano Sala subió a un avión Piper PA-46 Malibu en el Aeropuerto de Nantes Atlantique, Francia, con destino al Aeropuerto Internacional de Cardiff, Reino Unido, donde iba a definir los detalles de su transferencia, de 20 millones de euros, y cuyo contrato ya había firmado. A las pocas horas de partir, la aeronave desapareció de los radares cerca de la isla de Guernsey, en el canal de la Mancha.