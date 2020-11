La mamá de Abigail pidió que recen por la niña y dijo que las disculpas de Zamora “no sirven de nada”

La madre de Abigail , la niña de 12 años que padece cáncer y tuvo que ser cargada por su papá por cinco kilómetros para ingresar a Santiago del Estero debido a las restricciones, salió al cruce del gobernador Gerardo Zamora, quien en las últimas horas pidió disculpas por su accionar.

“El pedido de disculpas del gobernador Gerardo Zamora no sirve de nada. No es momento como para pedir disculpas, si desde un primer momento no estuvo”, dijo Carmen Jiménez al ser contactada por el canal TN. También denunció que a su hija le provocaron “daño psicológico” al impedirles la entrada a Santiago del Estero.

La mujer calificó como “una persona sin corazón” al policía que les impidió a ella y a su familia la entrada a la provincia y cuestionó que “ni los gritos y llantos de Abigail lo conmovieron”. Pidió que lo remuevan de su cargo “para que nunca más haya un caso como este”.

Sobre la salud de la niña de 12 años, Carmen explicó que su hija no puede caminar y se mueve con muletas o en silla de ruedas.

A Abigail le detectaron un cáncer óseo en su pierna izquierda, sarcoma de Ewing, que se genera en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Hace cinco años que la tratan en el Hospital del Niño Jesús en Tucumán por esta enfermedad.

“Ella (por Abigail) ahora está mal, nos damos cuenta, porque vive angustiada por la enfermedad, ya que no puede hacer su vida, no puede salir a jugar, y muchas otras cosas, lo único que pide es que Dios haga el milagro; quiere volver a natación, que es lo que más le gustaba”, contó la mamá.

Carmen, además, pidió a los creyentes que recen por la nena. “Lo único que puedo pedir como madre, es que recen mucho por mi hija. También pido que averigüen dónde se puede hacer estudios, para ver cómo nos pueden ayudar”.