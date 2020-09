La Justicia confirmó la fecha para que comiencen los desalojos de la toma de tierras en Guernica

La Justicia estableció la fecha para llevar a cabo los desalojos en las tierras de Guernica, las cuales están ocupadas desde hace casi dos meses y que cuenta con 2500 familias. El juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó el “allanamiento para el lanzamiento”, que deberá realizarse a partir del próximo 23 de septiembre, teniendo fecha límite hasta el 25. El mismo deberá ser “en horario diurno y en condiciones climáticas favorables”.

Según informó Clarín, en la resolución el magistrado detalla que se siguieron todos los pasos que dispuso la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en el marco de un protocolo para actuar en este tipo de situaciones de apropiación ilegítima de terrenos en la provincia. Ese instructivo se dictó en 2019.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien tramitó el expediente donde se reclamaba la restitución de esas casi 100 hectáreas a sus dueños, será el encargado de instrumentar el procedimiento y deberá garantizar “la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del COVID-19”, según reza el fallo firmado por el juez.

El fiscal explicó que durante estos días pueden solicitar a los ocupantes una salida voluntaria para que a cambio no deban ser sometidos a procesos judiciales. Ya que el fallo dice que se podrá usar la fuerza pública, aunque “en caso de resultar necesario y en la menor medida posible”.

El 8 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de La Plata había ordenado el “desalojo colectivo”. En esa disposición se había desestimado una presentación realizada por la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina que representan a las familias que participan de esa toma.

Ese escrito lleva la firma de los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu quienes convalidaron lo resuelto por el juez Rizzo, con asiento en Cañuelas, para que se avance con la regularización del predio, reclamada por la firma Bellaco S.A., propietaria de uno de los terrenos afectados.

Por otra parte, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni consideró que las tomas de las tierras son un delito y que no pueden permitirse estos actos. Su colega nacional, Sabina Frederic había declarado -en función de la polémica por la toma en Villa Mascardi, provincia de Río Negro- que no se trataba de un “problema de seguridad”, si no que debía abordarse desde el área de viviendas.

La ocupación de las tierras de Guernica, situadas justo entre las calles Brasil, Testa, Baño, Malvinas Argentinas, un arroyo como límite hacia el sur y otro arroyo como límite hacia la ruta 16, del partido de Presidente Perón, es una de las más emblemáticas, ya que la toma de las tierras ocurrió en plena cuarentena por el coronavirus, abarca más de 100 hectáreas de un bajo en ese distrito y dejó a la luz las necesidades habitacionales de miles de familias.