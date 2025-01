La interminable obra de calle San Juan lleva 798 días: cuándo va a estar lista

Más de dos años llevan los trabajos sobre calle San Juan de Ciudad. Desde el principio se sabía que era una obra desafiante pero el proceso se ha hecho verdaderamente engorroso para quienes viven, tienen sus comercios y transitan por la zona.

Es que el plazo estimado era de 540 días corridos desde aquel 2 de noviembre de 2022, cuando se iniciaron los trabajos. Sin embargo, ya lleva 798 días, concretamente dos años, dos meses y 6 días, hasta ayer.

La situación ha implicado cortes por tramos en los cuales estaba totalmente cortada la circulación y lo cual aún se sostiene en la última etapa en la que se trabaja, entre calles Morón y Brasil.

“La obra está en sus últimas etapas”, aseguró a Los Andes el ingeniero Alejandro Romano, Gerente de Ingeniería de Aysam y quien lidera la obra.

Los plazos estimados se han ido corriendo en función de ciertas complicaciones que se han presentado en el proceso. La última expectativa era que estuviera lista en noviembre, sin embargo, de acuerdo a lo que planifican por el momento, anticipan que la totalidad de la obra podría concluirse a fines de febrero o, a más tardar, a inicios de marzo. Con esto, si bien el inicio de clases encontraría aún trabajos en el lugar, la zona de los colegios ya estaría habilitada y, de cumplirse este nuevo plazo, solo afectaría el tránsito las primeras semanas del ciclo lectivo.

Qué se hizo en la megaobra de calle San Juan

La obra apunta a la renovación de redes de agua y cloacas, que en algunos casos tenían una antigüedad estimada de unos 100 años y un estado de conservación bastante precario. Había tuberías con poca capacidad mientras que los especialistas que intervienen aseguran que había un alto riesgo de que colapsaran tuberías de cloacas lo que hubiese implicado un problema peor. Por lo pronto, los años previos llevaron a la necesidad de intervenciones permanentes por la antigüedad del sistema. Sabían que el desafío de la obra era grande, intervenir 16 cuadras en pleno microcentro implicaba serias complicaciones y a eso atribuyen que no se haya hecho antes. Quienes llevan adelante la obra calculan que hace al menos 50 años que no se hacían trabajos de este tipo allí.

Las tareas están a cargo de Aysam, la empresa Agua y Saneamiento Mendoza y desde la Municipalidad de la Ciudad aseguran que es algo ajeno a ellos y solo se han limitado todo este tiempo a paliar el impacto. Por un lado, han ido informando y actualizando sobre los cortes y desvíos. Por otro, han otorgado beneficios en las tasas municipales a los afectados.

Los trabajos se han extendido a lo largo de la calle San Juan, entre Córdoba y Brasil. Se ha hecho por tramos, cortando toda la calzada o la mitad, para dejar al menos algo de flujo de tránsito. Pero, se trata de una arteria con mucha afluencia tanto de vehículos, como de transporte público y transeúntes, ya que está en un punto neurálgico, a solo una cuadra de avenida San Martín. Solo basta poner sobre la mesa un número: se estima que cada día ingresan a la ciudad 390.000 vehículos, las calles por las que lo hacen, son perpendiculares a San Juan y también se han visto afectadas. Quizás la más emblemática es Morón, que une Godoy Gruz con Guaymallén, sobre la cual se sumaron trabajos desde San Juan hasta Costanera.

También sufrieron el impacto Vicente Zapata y Brasil, que atraviesan San Juan con alto caudal vehicular.

Por lo pronto, desde Córdoba hasta Morón, aseguran que está todo habilitado. Sin embargo, la cuadra posterior hacia el sur, está cortada hasta Brasil por tramos, aunque se mantienen libres algunas intersecciones cruciales.

Mejoras en los servicios

Lo que se ha hecho es cambiar toda la instalación sanitaria de agua y cloacas: renovar un colector cloacal de transporte, las colectoras y redes distribuidoras domiciliarias tanto de agua como de cloaca.

Como beneficio, se espera que se cuente con servicios más eficientes y con mejor presión de agua. Y quizás la mejor noticia para los vecinos es que se espera que con esta intervención, ya no sean necesarias más por los próximos 15 o 20 años.

Romano dijo que la zona de los colegios: entre República de Siria y Morón, estaría habilitada a fines de enero o, como mucho, principios de febrero, es decir, para el inicio de clases.

“Siempre van surgiendo algunos imprevistos, hoy estamos en sus últimas etapas, se continúa con la misma metodología que se había planteado anteriormente, que era ir habilitando a medida que se va terminando por tramos, en formas parciales”, explicó.

Agregó que próximamente se va a habilitar al tránsito el tramo entre Morón y calle Zárate. “Posiblemente se llegue a habilitar hasta Barraquero, eso a la brevedad. Se están esperando unos días para que termine el tiempo de endurecimiento del hormigón”, detalló.

Además, se continúa trabajando entre Barraquero y Formosa, que ya está prácticamente terminado. Dijo que queda hacer unos empalmes de redes y unos trabajos sobre la esquina de calle Formosa.

“Y el tramo más difícil, que es el que se está haciendo actualmente, es el tramo entre Formosa y Brasil. Es la parte más compleja, porque hay que hacer el empalme del colector cloacal principal, que se estaba renovando; la tubería ya está instalada. Faltan uno o dos tubos nada más, que se harán a la brevedad, hay que armar todo un bypass de cloacal para derivar todos los líquidos por ese bypass, con bombas y poder materializar el empalme”, detalló.

Lo que falta

En definitiva, hacia el microcentro, entre Córdoba y República de Siria está todo listo. Resta culminar desde mitad de cuadra desde la República de Siria, hacia el Sur, hasta Brasil.

El ingeniero mencionó además que el tramo entre Morón y Barraquero estaría habilitado a mediados de enero. Para el tramo entre esta última calle y Formosa no hay fecha definida.

Cuando se habla de quedar habilitado se refiere a la calzada que permitirá la circulación vehicular. Restarán la veredas, a cargo de la Municipalidad. En el proceso inciden los tiempos de secado del hormigón y la temporada de lluvias que ralentiza los tiempos. También han influido las semanas con las fiestas de fin de año que dejaron menos días hábiles.

A lo largo de los trabajos han encontrado desafíos que extendieron los procesos como la necesidad de ir resolviendo imprevistos o de tener que fabricar piezas específicas sobre la marcha. Esto dado que entre otras cosas, al hacer las excavaciones se fueron encontrando con situaciones más complejas de las que esperaban. Se han encontrado colectores en peor estado de lo que preveían y redes de agua con pérdidas que no permitían trabajar y requirieron una intervención previa.

El ingeniero dijo que no ha habido problemas con la financiación y que los pagos de la obra están al día.

Inconvenientes

La obra ha implicado problemas de acceso y tránsito para los vecinos y comerciantes, suciedad, barro, vallas, máquinas en la zona. Debió redireccionarse el tránsito a calles aledañas, con la consiguiente sobrecarga de esas arterias y ocasionado desorden. Además, se han debido modificar los recorridos de los colectivos con inconvenientes también para quienes no son de la zona.

Los comerciantes han puesto el grito en el cielo: han visto menguada la afluencia de compradores, la falta de tránsito quita oportunidades, hay quejas por la suciedad, ya que hay tierra y barro, lo cual hay quienes advierten que también implica una no muy buena experiencia para los turistas en un punto tan crucial del centro.

Esto ha generado reclamos de los trabajadores que advierten que igualmente deben sostener los gastos fijos y que aseguran que los beneficios impositivos comunales no tienen un impacto significativo.

Quienes se dedican a la parte comercial en la zona de calle San Juan aceptan que se trata de una obra necesaria. Pero también reconocen que las reiteradas dilaciones han hecho agotador el proceso y que les ha costado caro.

Adrian Alín, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys), aceptó que inevitablemente ha tenido un impacto notorio en las ventas, a lo que se sumaron dos años complejos, primero con alta inflación y en 2024 con recesión, sumado a la incertidumbre, lo cual ha implicado ya por sí solo un deterioro en el consumo.

“Remodelar es bueno, son obras que había que hacer pero estos imprevistos no se tuvieron en cuenta”, esgrimió el referente. Explicó que pese a las exenciones y que se dejó habilitado el ingreso, por ejemplo, a las playas, ha habido mucha molestia. “Para el consumidor y la cultura mendocina es como que si no llegamos en auto, no vamos a comprar, o caminamos poco, todo esto es inconveniente que hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la obra”.

Y agregó: “Pero estas son mejoras, traen beneficios el sector del comercio, cuando vos mejorás luces, veredas, la transitabilidad, ahora habrá que trabajar mucho en un eje comercial diferente, con promociones, con acciones, para recuperar, para ponerlo en valor ya que se ha hecho un esfuerzo tan grande”.

A modo de ejemplo, está lo que le sucede a la empresa Dionisio Díaz Neumáticos que además vende servicios de mantenimiento del automotor y para quienes el acceso al comercio es fundamental.

Allí aseguraron que la obra los ha afectado notoriamente, no solo en las limitaciones en el acceso vehicular sino que también destacan que se trata de un comercio y la visibilidad vinculada al tránsito por el frente es esencial.

Además, tienen el depósito a una cuadra, también sobre calle San Juan por lo cual el acceso allí también se vio afectado en el inicio de los trabajos.

Facundo Díaz, gerente de la empresa, explicó que se han visto obligados a ofrecer a los clientes e interesados un croquis sobre cómo ingresar a través de las redes sociales y otros canales ya que deben hacerlo por calle Siria y en contramano.

Actualmente tienen cortada media calzada. “Es muy engorroso para la gente meterse en una calle que está en obra, con las retro, la tierra, la sociedad”, apuntó. “Ahora la situación se ve multiplicada porque es mucho más restrictivo el acceso que tenemos, justo en esta época: nosotros los meses del año que más trabajamos son estos, son diciembre y enero, cuando la mayor parte de la gente toma vacaciones y nosotros preparamos vehículos para viajar, así que el impacto es total, lo hemos recibido por completo”, agregó.