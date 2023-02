La humilde y olvidada casa en Tunuyán donde San Martín se alojó dos veces y que pocos conocen

“Casa histórica en donde descansó el General José Francisco de San Martín en varias oportunidades durante la gesta emancipadora. Edificio perteneciente al casco de la Estancia El Totoral, propiedad de Don Juan Francisco Delgado y de Doña María Josefa Álvarez Condarco, madrina de Bautismo de Merceditas, hija del libertador”.

Con semejante descripción –digna de un manual escolar de historia-, resulta increíble que este lugar goce de la escasa difusión, fama y reconocimiento que tiene en la realidad. Sin embargo, recién el domingo pasado se colocó una placa donde se puede leer ese texto citado. Y la fecha no es casual, ya que el 29 de enero pasado se cumplieron los 200 años del momento en que –según se ha reconstruido históricamente- el propio Libertador descansó en esa casa luego de regresar a Mendoza tras completar el Cruce de los Andes, la gesta libertadora y de estar en Chile y en Perú.

La casa de los Delgado, el hito sanmartiniano olvidado en Tunuyán y que busca su reconocimiento. Foto: Gentileza Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco

El estado actual de la casa tampoco le hace honor a semejante envergadura. Y es que se encuentra en un avanzado estado de abandono, apuntalada por grandes postes de madera que le permiten a la estructura de adobe mantenerse en pie.

“Esa casa tiene doble valor dentro de lo que es la historia de San Martín, porque en dos oportunidades albergó al general. La primera fue en 1816, cuando San Martín se dirigía al parlamento con los Pehuenches en San Carlos. Dentro de su estrategia, estaba la intención de buscar una ruta alternativa para una de sus columnas, por lo que fue a pedir permiso a los caciques Pehuenches. Y fue una negociación que se mantuvo durante varios días. Y la segunda estadía de San Martín en esta casa fue luego del retorno definitivo a Mendoza, en 1823. El 29 de enero de 1823 San Martín bajó por paso del Portillo, pasó la noche en lo que hoy es el Manzano Histórico (casualmente considerado Hito Sanmartiniano por este descanso en el lugar) y el 30 de enero de 1823 llegó a esta casa, que pertenecía a Francisco Delgado y a María Álvarez Condarco, madrina de Merceditas”, repasa la presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco, María de los Ángeles Blanco.

Precisamente esta entidad es una de las firmantes en la flamante placa que se colocó en el lugar el domingo 29 de enero pasado, al cumplirse 200 años de la segunda estadía de San Martín en la casa.

Y la intención de la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco y de la Municipalidad de Tunuyán es poner en valor este inmueble, así como también hacerle las refacciones necesarias para mantenerlo como lo que es: un patrimonio histórico.

“Es una vivienda que perteneció después a Melchor Villanueva, casado con Dolores Delgado (hija de Juan Francisco Delgado), y posteriormente a su hijo, Don Elías Villanueva y quien fuera dos veces gobernador de Mendoza, entre 1878 y 1881, y entre 1901 y 1904″, agregó la referente sanmartiniana.

La casa de los Delgado, el hito sanmartiniano olvidado en Tunuyán que busca su reconocimiento. Foto: Gentileza Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco

Una casa con historia

Por estos días, lo que alguna vez fue el casco de la estancia El Totoral no luce muy bien que digamos. Y es que no solamente tiene más de 200 años, sino que –además- no está incluida dentro de los grandes monumentos e hitos sanmartinianos.

“Esta casa es importantísima también para la zona, ya que aquí comienza lo que era la estancia El Totoral y que incluía los terrenos que Elías Villanueva donó para que se funde el departamento de Tunuyán”, resume la presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco. En 1880, se separó a Tunuyán de Tupungato y se le dio autonomía y jurisdicción propia.

El solar donde recientemente fue colocada la placa y donde se celebró el acto conmemorativo el domingo 29 de enero fue declarado patrimonio departamental en 1989 y de interés provincial y cultural en 1993. Pero ahora, la comuna tunuyanina y la asociación sanmartiniana quieren recuperarla y ponerla en valor. “El propietario actual de la casa está abierto al diálogo y se ha mostrado interesado con la propuesta”, agrega Blanco.

La presidenta de la Asociación Sanmartiniana de Mendoza, Liliana Llorca, en tanto, también se refirió a la trascendencia de este inmueble en la estadía de San Martín en Mendoza. En ese sentido Llorca destacó que es parte de la tradición oral y del boca en boca que se ha ido transmitiendo.

San Martín y la independencia sudamericana

“La base con que nos manejamos sobre la estadía de San Martín en esa casa de Tunuyán son las memorias de Manuel Olazabal, quien fue a buscar a San Martín el 29 de enero 1823 a la cordillera, al paso Portillo (por donde regresó al país). Y que es la famosa imagen que reproduce Fidel Roig Matons en su pintura del Monumento del Retorno a la Patria. Tras encontrarse con San Martín en el paso Portillo, Olazabal y el Libertador anduvieron unas horas y, cuando cayó la noche, armaron un toldo con un poncho y descansaron en lo que actualmente es el Manzano Histórico. Tras pasar esa noche, continuaron hasta un lugar que, se cree, fue la casa de los Delgado. La casa tiene un valor histórico importante, aunque documentación fehaciente no hay de que haya sido exactamente ese lugar”, asegura Llorca.

Por su parte, la historiadora del Incihusa-Conicet y de la UNCuyo, Beatriz Bragoni sostuvo que la casa de Delgado y Villanueva tiene una importancia fundamental, más allá de San Martín, y que tiene que ver con el hecho de que siga en pie.

“El vínculo de Delgado con San Martín era muy importante. Cuando San Martín residió en Mendoza, alquilaba la casa en lo que hoy es calle Corrientes, y también pertenecía a la esposa de Francisco Delgado, Josefa Álvarez de Delgado, la madrina de Merceditas”, destaca la referente en historia sanmartiniana.

Sobre el regreso de Don José de San Martín en 1823 y su paso por Tunuyán, Bragoni indica que el Libertador descansó en el manzano Histórico, y que hay una tradición que sostiene que, luego de esa noche, se quedó en la casa de Tunuyán que hoy busca su puesta en valor.

“Los años 1822 y 1823 son muy difíciles para San Martín y los libertadores. San Martín llega a Mendoza después de haber salido de Perú siendo muy cuestionado por no haber consolidado la independencia. Es un momento difícil, el más sombrío de su vida pública. Esto está documentado en su correspondencia con Guido, de 1826. Él abdicó al mando del protectorado de Perú en septiembre de 1822 y había estado unos meses en Chile -en la casa de O’Higgins- y allí también apreció que el gobierno de O’Higgins tambaleaba”, rememora Bragoni sobre los últimos años de San Martín en Mendoza.

Foto: Gentileza Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco

Tras volver a la provincia, el prócer se instaló en La Tebaida (su chacra de Barriales) y continuó con su etapa introspectiva. “Si bien ‘Tebaida’ es un nombre precioso, no debemos olvidar que remite a la lucha entre partidos, algo que San Martín siempre vio como problema para la gobernabilidad de naciones latinoamericanas. En ese lapso –en la chacra-, él vio a poca gente, a los pocos amigos que le quedaban. Y también frecuentaba a una amiga (Josefa Riglos), mientras que en Buenos Aires, Remedios de Escalada, su esposa, está muy enferma. En el momento en que Remedios murió, él se vio impedido de viajar. Pero, finalmente, pudo salir en noviembre y llegó en diciembre de 1823 a Buenos Aires. Allí tomó a su hija y se fue”, recapitula Bragoni sobre los últimos días de San Martín en Mendoza.

Acto sanmartiniano

El domingo 29 de enero pasado, al conmemorarse el bicentenario del Retorno a la Patria y de la estadía de José de San Martín en la casa de Francisco Delgado y Elías Villanueva (Tunuyán), se celebró un simple acto en el lugar.

Foto: Gentileza Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco

Cuatro granaderos del Regimiento de Granaderos a Caballos y personal del RIM 11 de Tupungato tuvieron a cargo la custodia de la casa, mientras que –además de colocar la placa conmemorativa-, se extrajeron 3 adobes de la casa para que queden como reliquias de instituciones sanmartinianas en todo el país.

El actor Martín “Tino” Neglia representó a José de San Martín en una puesta en escena que se llevó adelante, mientras que se colocaron placas e imágenes con códigos QR para que los visitantes y los estudiantes que vayan al lugar con sus cursos escolares puedan acceder a información sobre el lugar, la gesta y el regreso del Libertador en 1823.