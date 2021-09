La historia detrás del mensaje a Alberto Fernández que apareció en una urna: “Mientras vos festejabas, mi hijo moría solo”

Este domingo se realizaron en Argentina las PASO. Entre las múltiples historias que circularon en los medios y redes sociales una imagen con un fuerte mensaje se viralizó después del cierre de la votación y llamó la atención de los fiscales de mesa.

“Mientras vos festejabas, mi hijo moría solo. 42 años”, la contundente frase fue encontrada por María Laura Canziani, fiscal partidaria por Juntos por el Cambio en una escuela de Avellaneda, Buenos Aires. María descubrió el papel en un sobre y lo fotografió para compartirlo en su cuenta personal de Twitter.

María Laura Canziani fue la fiscal de mesa que mostró el papel que estaba dentro de uno de los sobres, “cuando lo saqué y lo leí me partió el corazón”, destacó.

“Veníamos tranquilos, abriendo todos los sobres. Cuando lo saqué y lo leí me partió el corazón. Me dio mucha tristeza”, explicó la mujer. La mujer argumentó que era la primera vez que fiscalizaba para el espacio que milita y que fueron nueve la totalidad de los votos que debieron impugnarse en su mesa.

La dedicatoria fue confeccionada sobre una hoja en blanco, con recortes de letras de revistas, y fue un mensaje dirigido al presidente Alberto Fernández después del escándalo que se desató por la celebración del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez. La crudeza del testimonio de quien perdió un ser querido por la pandemia de Covid-19 conmovió a Canziani.

“Encontramos uno con una hoja de diario. El resto fueron anulados porque tenían varias boletas de diversos partidos dentro. Pero en general la votación fue normal. Con desorganización en muchos aspectos, pero todo tranquilo por suerte”, dijo la mujer según informó Todo Noticias.

La ciudadana oriunda de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizó en la Escuela Primaria N°5 “Fragata Sarmiento” de Villa Dominico, una localidad del partido de Avellaneda en la zona sur del Gran Buenos Aires.

“Asusta mucho ir a fiscalizar cuando no sos del partido que suele ganar en el distrito. Pero la gente nos trató muy bien. Observé a muchas personas enojadas por lo mal organizado que estuvo el acceso al colegio”, admitió.

Además narró que la viralización de su tuit -actualmente cuenta con más de cuatro mil retuits y 15 mil likes- trajo consigo un sinfín de comentarios relacionado con lo que sucedió: “Muchos me respondían que por qué no había votado en vez de poner eso en el sobre. Que así estaba siendo funcional al Gobierno. Yo creo que lo hizo porque eran las PASO y necesitaba descargarlo. Y que en noviembre va a votar”.

A causa del coronavirus -desde el inicio de la pandemia en Argentina- fallecieron más de 113 mil personas. Se contagiaron más de 5 millones de personas y se encuentran en terapia intensiva alrededor de 2 mil ciudadanos.

“Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos”, aclaró el presidente Alberto Fernández en su discurso después de conocer la derrota del oficialismo en las elecciones primarias antes de noviembre. No obstante, en el discurso que realizó mirando hacia los comicios de mediados de noviembre reconoció que, “hay errores que hemos cometido”.