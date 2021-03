La historia de una pareja trans que se animó a gestar y en dos meses tendrán su primer hijo

Franco Di Piero y Hanna Palacios, una pareja como cualquier otra, están a pocos meses de convertir en realidad su sueño de convertirse en papás , con la única diferencia de que él es quien está embarazado.

Esto ocurre porque tanto Franco como Hanna son personas transgénero , y luego de llevar una relación de más de un año y medio, lograron gestar un bebé de manera natural.

El papá gestante, Franco, aseguró que aunque siempre quiso ser padre, no se imaginó que lo lograría con una persona transgénero y menos que él sería quien cargaría al niño y llevaría adelante el embarazo.

“Si hubiera sido con una mujer cisgénero estaba la posibilidad de la inseminación y que gestara ella. Pero bueno, me enamoré de Hannah (44), surgió, vimos que era posible y le dimos para adelante”, relató el hombre de 28 años en diálogo con Télam.

Para poder lograr su cometido Franco tuvo que suspender el tratamiento hormonal que llevaba a cabo desde hace cinco años, para que su cuerpo vuelva a producir óvulos y pudiesen lograr la fecundación de manera natural.

Otra barrera que la pareja debe superar día a día son los prejuicios y cuestionamiento que reciben por parte de su familia, amigos y el personal de salud que los atiende en cada uno de los controles.

“En las salas de espera siempre son todas mujeres y yo... Cuando dicen ‘la siguiente’ y voy yo solo ya sentís las miradas. Algunos se ríen y tiran algún que otro comentario. "

“Una sola vez un hombre y una mujer cisgénero me empezaron a dar charla, me felicitaron y me quedé explicándoles. Pero la mayoría prefiere quedarse en el murmullo y juzgarte con la mirada.”

En cuanto al sexo de su bebé , que va a nacer a fines de abril, los futuros padres dijeron que lo criarán como varón hasta que él pueda expresar su identidad de género.

“Salió biológicamente varón y le pensamos un nombre masculino, Facundo Gabriel; pero si en el futuro se quiere llamar Macarena o Brenda y ponerse un vestido, lo vamos a apoyar”.