La historia de la docente jubilada que vende café para tener ingresos extras tuvo eco en medios nacionales

Medios nacionales replicaron una noticia de Diario Los Andes sobre la historia de vida de una docente jubilada que vende café en la calle para llegar a fin de mes.

Se trata de una de las tantas historias que semana a semana Cecilia Corradetti comparte con los lectores de Los Andes. En esta ocasión la protagonista es Carolina Tonon, una docente jubilada de Las Catitas.

Medios nacionales se hicieron eco de una historia que contó Diario Los Andes

Carolina una ciudadana argentina que, como miles, el dinero no le alcanza y por este motivo se ve obligada a buscar otras alternativas de ingreso. Quizás esta sea la razón por la cual hoy su historia recorre el país.

“Alguien me dio la idea de salir a vender café y no lo dudé. Claro, empezó el debate: que, si es peligroso, que el frío, que tenga cuidado… ¡no pasa nada! Trabajo mucho y no siento que sea un sacrificio porque me encanta lo que hago”, expresó a Los Andes en la nota original.

Su espíritu de lucha y sus ganas de salir adelante generan empatía en los lectores de todo el país, ya que muchos se sienten identificados con su presente. Si te perdiste la nota de Carolina te invitamos a leerla aquí.