La historia de Elsa Serrano, la diseñadora que vistió a famosos, se codeó con el poder y murió carbonizada

Elsa Serrano (73), diseñadora emblemática de la década de 1990 en Argentina, falleció este jueves durante un incendio registrado en su departamento, en el barrio porteño de Retiro. Su trágica muerte derivó en profundas muestras de dolor en el mundo artístico y de la moda, aunque también en varios homenajes a su irreprochable trabajo y a su calidad de persona.

Elsa Romio -su nombre de nacimiento- descubrió la pasión por el diseño y la costura a los 5 años, en su Calabria natal. En 1955, su familia cruzó el charco y se mudó a Argentina, justo cuando Elsa estaba en su adolescencia y en plena consolidación de su talento.

Si bien regresó a Italia para un curso de ceremonial y protocolo, estableció su carrera profesional en nuestro país. Sin embargo, Elsa nunca fue a una escuela de diseño, según confesó en una entrevista para La Nación.

“A los 17, papá me puso un local de artículos importados, toda una novedad en esa época. El hermano de él era cliente mío, y nos hicimos amigos. Un día vino su mamá a pagarme lo que se había llevado el hijo y cuando me vio me dijo que quería presentarme a su otro hijo, que viajaba mucho”. Ese hombre era Israel “Saúl” Sztemberg, quien luego sería papá de su primera hija, Roxana.

Elsa Serrano, la gran dama de la moda en Argentina

Con el paso de los años, Elsa comenzó a sumar experiencia: la alta costura fue su especialidad. Llegó a vestir a emblemas del arte, el cine y la TV como Susana Giménez, Norma Aleandro, Mirtha Legrand y Graciela Borges. Era un sinónimo de moda en nuestro país.

Cuando comenzó a despegar su carrera, su vida personal tuvo su primer cimbronazo: la separación de su primer marido, una década después de haber dado el sí: “La primera boutique la tuve en la calle Soldado de la Independencia. Me la puso mi primer marido para que me distrajera, pero un día me encontró tomando un ruedo a una señora y no le gustó. Rompió todo el negocio. Machismo. Como tenía dinero, podía hacerlo. Es una historia horrible”.

Elsa estuvo en cada escándalo de los Menem

Elsa encontró nuevamente el amor en Alfredo Serrano, de quien “adoptó” el apellido y con quien tuvo a dos de sus hijas. “Éramos la pareja perfecta -recordó recientemente en perspectiva-, él estaba a cargo de todo lo relacionado a lo administrativo, y yo me dedicaba a crear”, confió la mujer, aunque se divorció en 1994.

Entrados los años 80, las figuras del poder, cada vez menos rígidas en sus modos y más amigables en sus hábitos, también la requirieron.

En un principio, la cúpula radical pidió por Elsa: se encargó de la imagen impoluta de María Lorenza Barreneche, la esposa de Raúl Alfonsín. Después, Amira Yoma la introdujo en el círculo de la familia Menem, en la década más “surrealista” para la sociedad argentina.

Si bien se habló de una pelea con Zulemita, Elsa reconoció que la relación siempre fue buena

En los convulsionados 90, la modista fue testigo de cada polémica, incluyendo la separación de Zulema Yoma, la muerte de Carlitos Junior (que la madre siempre asoció a un asesinato) y hasta la guerra de vestidos con Zulemita. Su exposición mediática explotó con la vida pública de los Menem. Y hasta llegó a vestir a Joan Collins y Sophia Loren.

El modelo que impactó: Susana Giménez de blanco y con un modelo de hombros descubiertos.

También fue la responsable de dos vestidos de novia emblemáticos: el de Claudia Villafañe para su casamiento con Diego Maradona y el de Susana Giménez para su boda con Huberto Roviralts.. Elsa no conocía imposibles.

El modelo de casamiento para Claudia Villafañe.

Pero Elsa Serrano enfrentó duras dificultades. Pasó de dormir en el Kremlin y vestir a las primeras damas a quebrar su impactante maison en 2001 y ser monotributista.

“Quedé sin nada y con deudas, así que me compré una mesa en Easy y me puse a trabajar donde yo vivía, sobre avenida Del Libertador. Tenía un cuarto de vestir muy grande que acondicioné para seguir trabajando. Vinieron las tres modistas a mi casa, y seguimos. Así estuve dos años”, recordó Elsa en la íntima charla con La Nación.

Ya recuperada, Elsa retomó su pasión pero con un perfil bajo. Recién este 2020 regresó a la TV en un rol clave e inspirador para los participantes del reality de costura “Corte y confección” (El Trece).

Pese a haber estado en los círculos más exclusivos y envidiados, la modista aseguró que “jamás nadie sabrá nada”. “Me ofrecen escribir libros, ¿para qué? No me interesa contar nada en ningún libro. (...) Las cosas se hacen bien o no se hacen. Soy canceriana. No tengo grises. Blanco o negro”, había comentado a principios de este año, en una de sus últimas apariciones públicas.