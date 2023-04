Los hermanos Ana Parra (34) y Daniel Parra (31) son hermanos por parte del padre y se conocieron cuando ella tenía 20 y el 17. Ella lo contactó mediante un perfil falso a por redes sociales y rápidamente se conocieron. Luego de un tiempo de amistad, ambos sintieron algo especial que terminó enamorándolos. Tienen dos hijos y planean casarse, aunque la ley española no se los permita.

Pese a que el incesto no está considerado delito desde el año 1978 en España, el Código Civil de su país prohíbe el matrimonio entre parientes directos, por lo que decidieron hacer público su caso para poder lograrlo.

Según cuentan en una entrevista al medio El Español, vivían en el mismo pueblo llamado Santa Eulalia de Ronsana, no sabían que eran hermanos y no se habían visto nunca.

“Mi madre me contó que mi padre nos había dejado para formar otra familia y que había tenido otro hijo. Siempre tuve la curiosidad de conocerlo, sobre todo por si me lo encontraba algún día por la calle o en algún sitio” dijo Ana y contó que se puso en búsqueda de su padre, con quien no tenía contacto para posteriormente conocer a su hermano. Cuando lo encontró se hizo un perfil falso para que su hermano lo agregue a sus contactos de Facebook.

A su vez Daniel expresó: “Alguna vez me habían dicho que quizá tenía una hermana por ahí, pero mi padre nunca me lo contó, era algo que quiso ocultar”, explica Daniel quien no se interesó en buscar a su hermana, ya que tiene otros 3 hermanos.

La historia de Ana y Daniel: son hermanos, tienen dos hijos y luchan por casarse. Foto: Instagram.

“Agregué a Daniel desde otro perfil anónimo de Facebook que no era el mío para que así no viese apellidos ni nada. Simplemente, quería curiosear y resolver la duda. Me daba miedo que al contarle toda la historia le pudiera destruir todo su mundo. Aun así, no pude evitar contarle quién era yo”, recordó Ana.

“Nos dimos un abrazo y nos dio por reírnos. Fue una situación muy rara. Fue un poco incómodo ya que no sabíamos muy bien qué decir”, contó Daniel sobre el primer cara a cara y comentó “Intentamos mantener una relación de hermanos, pero nos costó. Teníamos una relación de amigos que quedaban para verse y contarse las cosas”.

Con el paso del tiempo el sentimiento de amistad se transformó en otra cosa, admitieron los dos. “Estábamos en una fiesta, nos acercamos lentamente y nos dimos nuestro primer beso”, aseguró ella. “Fue espontáneo, nada premeditado”, indicó él.

Los medios hermanos tienen dos hijos. Foto: Instagram.

“Estuvimos llorando, nos abrazábamos... date cuenta de que vivíamos juntos. Imagínate que te gusta una chica y, por una cuestión moral, te prohíben estar con ella… pues lo pasas muy mal”. Pero de a poco decidieron dejar los prejuicios y la culpa de lado, y la relación avanzó.

“La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería, ya que, si lo piensas, nuestra relación es como cualquier otra, excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre”, opinó Daniel.

Su relación la contaron en un programa de televisión y fueron condenados por su relación incestuosa: “Hay personas que nos han escrito por redes diciéndonos que vamos a arder en el infierno” contaron.

“Nosotros no hemos dicho nunca que la relación de amor entre dos hermanos sea algo natural, simplemente contamos nuestra historia personal, no reivindicamos nada. Nos ha pasado esto, es algo inusual y ya está, pero mucha gente piensa que estamos locos por defender este tipo de relaciones y que atentamos contra la moral, y no es así, solamente contamos lo que nos ha pasado”, afirmó al respecto Daniel.

La pareja tienen dos hijos, uno de cinco y otro de tres años. Viven en España y van a un colegio Montessori, en donde aceptan todo tipo de familias. Los hijos saben la historias de sus padres, pero ellos confiesan que aún son muy chicos para entender lo que significa.

La historia de Ana y Daniel: son hermanos, tienen dos hijos y luchan por casarse. Foto: Instagram.

CÓMO HICIERON PARA TENER HIJOS:

Antes de convertirse en padres, investigaron sus riesgos genéticos y tomaron la decisión consciente de aceptar cualquier posible consecuencia. “El ginecólogo nos dijo que, en nuestro caso, el riesgo de que nacieran con algún tipo de enfermedad recesiva es de un 4% mayor que una pareja que no comparte genes” explicó Ana.