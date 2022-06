La hija del gobernador Suárez denunció que una “amiga” se hizo pasar por ella para estafar gente

Sofía Suárez, hija del gobernador de Mendoza, advirtió en sus redes sociales sobre una presunta suplantación de identidad que habría realizado una amiga suya con su nombre para estafar gente con la venta de entradas para el show del cantante británico Harry Styles.

A través de su cuenta de Twitter, la joven (@sofisuarezl) contó que la persona señalada es una amiga que usó sus fotos y nombre para crear una cuenta falsa y engañar a la gente con tickets para el recital que se hará en el estadio de River a fin de año. Vale recordar que Sofía tiene más de 31 mil seguidores en Instagram.

Sofía Suárez, hija del gobernador mendocino Rodolfo Suárez (Instagram)

“Una ‘amiga’ mía, usó mi nombre y mis fotos para crear una cuenta falsa para poder estafar a la gente, estafó a varias chicas y solo le devolvió la plata a dos. Esto es muy grave, ya que está usando mi imagen para algo ilegal, por favor no confíen en esta chica”, indicó la hija del gobernador Rodolfo Suárez.

En la captura de Twitter se ve la cuenta @sofigsuarezzz -ya eliminada- con el siguiente texto: “VENDO ENTRADA DE HARRY CAMPO VIP $21 URGENTE NO PUEDO IR”.

La denuncia de Sofía Suárez contra una "amiga" que usó su nombre y fotos para estafar gente (Twitter @sofisuarezl)

En otro tuit, Sofía Suárez mostró capturas de cómo la acusada cambió su nombre de usuario incluso en Instagram, bajo el aleatorio “camilagonzales136666″. Allí se borraron todas las fotos y publicaciones.

La influencer sumó el chat de una chica que habría sido estafada por la acusada. En la queja se puede leer: “Supuestamente cagó a un montón de pibas. Yo le reservé una entrada para h que estaba vendiendo. La cosa fue que le pagué la seña y después le pedí que me pasa algunos datos más para estar segura (...) tardaba un montón en responderme (...) me había bloqueado en Twitter (...) me re atacó diciendo que me iba a denunciar por difamarla y no sé qué más, y me devolvió la plata”.

La denuncia de Sofía Suárez contra una "amiga" que usó su nombre y fotos para estafar gente (Twitter @sofisuarezl)

Por último, Sofía agregó otros dos chats de dos jóvenes también contactadas por la cuenta falsificada.

“Por favor, ayuden a difundir así no le pasa a ninguna chica más”, manifestó la denunciante.