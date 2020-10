La Fórmula 1 en la calle: a la venta para quienes los puedan comprar

McLaren nace como una escudería de Fórmula 1, fundada en Inglaterra, en 1963, por el neozelandés Bruce McLaren. Es considerada una de las cuatro grandes de la categoría, junto con Ferrari, Mercedes-Benz y Williams . A lo largo de los años ha obtenido 8 Campeonatos de Constructores (tercera en el historial), 12 Campeonatos de Pilotos (segunda), 182 victorias (segunda) y 486 podios (segunda). Tuvo entre sus filas a glorias del automovilismo mundial, como Emerson Fittipaldi, James Hunt, Johnny Rutherford, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Bruce McLaren murió joven, a los 32 años, en un accidente con uno de sus autos, en el circuito de Goodwood, en Inglaterra, el 2 de junio de 1970. Pero su compañía siguió, y cada vez con más éxito en la Fórmula 1. Y en 1989, casi como una broma de los directivos y diseñadores, surge la idea de crear un auto de calle para competir con Ferrari, que también era originalmente una escudería deportiva que derivo en fábrica de automóviles. El resultado fue superior a lo imaginado. El McLaren F1 fue la primera creación de McLaren Automotive, un auto con una posición de manejo central, espacio para dos acompañantes a sus lados, y que batió todos los récords de velocidad del momento. Incluso un McLaren F1 GTR gana las míticas 24 Horas de Le Mans en 1995. El McLaren F1 se produjo desde 1993 hasta 1998, y apenas se hicieron 100 unidades. Seis de esas se fabricaron en homenaje a su triunfo en Le Mans: se llamaron McLaren LM. Tenían los “retoques” aerodinámicos que se habían usado para la competencia. Cinco se vendieron y una queda en el museo de la marca.

Hoy ya consolidada, la compañía McLaren Automotive produce varios modelos de calle, todos muy sofisticados y caros, y esos autos comenzaron este mes a ser comercializados en nuestro país a través de la importadora Quantum Group, que ya operaba en Chile, Ecuador y Perú.

Los modelos que estarán a la venta son cuatro: el 570 S (en versiones Coupé y Spider), el 600 LT (Coupé y Spider); el GT Coupé y el 720 S (Coupé y Spider). Todos tienen motores V8 bi-turbo, caja automática de siete velocidades y tracción trasera. Pero varían en la potencia. Y justamente ese valor de CV es el que se refleja en sus nombres: 570 CV, 600 CV, 620 CV (el GT es el único modelo que no delata su poder) y 720 CV. Su precio también aumenta con la potencia: el 570 S cuesta 690.000 dólares; el 600 LT, US$ 790.000; el GT, US$ 850.000 y el 720 S, US$ 930.000.

Aunque ya se lo puede reservar, el Super Serie 720 S, la máxima expresión de McLaren en la actualidad, llegará en noviembre (parece mentira, pero las primeras unidades de los McLaren que llegaron al país ya fueron vendidas). Como dijimos, todos los McLaren actuales utilizan un motor naftero V8 sobrealimentado con dos turbocompresores. Pero en el resto de la gama, ese motor tiene una cilindrada de 3.799 cm3 (3.8), mientras que en este 720 S, gracias a una mayor carrera de los pistones, alcanza los 3.994 cm3 (4.0). La potencia máxima de este propulsor es de 720 CV a las 7.500 rpm y su torque o par máximo es de 770 Nm a 5.500 rpm.

El McLaren 720 S es un biplaza con motor central-trasero (está ubicado detrás de los asientos). El eje motriz es el trasero y tiene una caja automática-secuencial de siete marchas de doble embrague. Pero el gran secreto para su extraordinaria performance es su bajo peso: la masa del 720 S, con todos los fluidos necesarios para circular y un conductor de 75 kg, es de 1.494 kg. Por eso puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos, de 0 a 200 km/h en 7,8 segundos y de 0 a 300 km/h en 21,4 segundos. Su velocidad máxima es 341 km/h.

Por supuesto que es una exclusividad, para pocos. Pero siempre es interesante conocer estas maravillas de la mecánica, aunque sea para saber que existen.

