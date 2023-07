La familia de futbolista fallecido denunció intento de extorsión por parte del árbitro y mostró un audio

La familia de Williams Alexander Tapón denunciaron en los medios que el referí intentó extorsionar al jugador antes de que se viralizara el video de la violenta reacción y, horas después, se encontrara sin vida a pocos metros de su hogar.

En un audio que ha salido a la luz, se escucha al árbitro Ariel Paniagua: “Me pudo haber matado. Todo el mundo que ve los videos, te muestro los mensajes que me llegan: ‘hacele la denuncia’, ‘lo arruinan’, yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau que se termine todo esto”. Paniagua parece estar dispuesto a “arreglar” el asunto con el joven por el bien de ambos. Sin embargo, también menciona la presión que recibe de su abogado y de terceras personas para llevar el caso ante la justicia.

“Porque a mí también me están rompiendo la cabeza, tengo unas cuentas que pagar, no las pude pagar. Yo necesitaba esa guita, por eso salí a trabajar doble turno y al final salió todo mal. Pero bueno, no es culpa tuya, no es culpa del equipo, es culpa de él. Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, si no tarde/noche voy a tener que ir a hacer la denuncia. Me está apurando el abogado” concluyó.

En una serie de mensajes por WhatsApp, también atribuidos al árbitro, se observa cómo intenta comunicarse con Williams Alexander Tapón y expresar su deseo de resolver el conflicto sin recurrir a la justicia. Paniagua insiste en que lo ocurrido fue un exceso de violencia y que no desea empeorar la situación para ambas partes.

Los mensajes que mandaba el árbitro Ariel Paniagua al entorno del futbolista Williams Alexander Tapón.

El video de la agresión se volvió viral en las redes sociales, lo que generó una gran controversia y repudio. Posteriormente, el cuerpo de Williams Alexander Tapón fue encontrado sin vida a pocos metros de su vivienda en Sarandí, lo que conmocionó a todos.

Ante esta situación, la familia del joven decidió hacer pública la presunta extorsión que habría recibido por parte del árbitro, alegando que este intento de presión pudo haber sido un factor determinante en la tragedia.

