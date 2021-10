La escuela Misiones, de Godoy Cruz, festeja sus 100 años con una campaña solidaria

La Escuela N° 1-220 Misiones, de Godoy Cruz, celebra su primer centenario hoy, 27 de octubre, y desde la comunidad educativa decidieron festejarlo ayudando a los que más necesitan. Así fue como alumnos de quinto y séptimo grado encabezaron la campaña “100 años, 100 litros de leche” destinada a colaborar con dos merenderos del departamento.

La escuela Misiones es uno de los establecimientos educativos más reconocidos de la zona por su ubicación, historia y antigüedad. En el marco de un nuevo aniversario y limitados por el contexto de pandemia directivos y docentes se plantearon trabajar diferentes proyectos que involucren a la comunidad y a la institución educativa para celebrar el centenario.

“La escuela el 27 de octubre cumple 100 años. Como estábamos en pandemia el año pasado y parte de este año en bimodalidad con burbujas, empezamos a plantearnos cómo íbamos a celebrar este centenario. Entre el equipo docente y directivo acordamos no pensar en un acto protocolar sino en llevar a cabo proyectos que van haciendo los chicos por grados y ofrecer esos productos como obsequios”, explicó Silvana Gassibe, directora la escuela.

Y agregó: “Abordamos temáticas que muchas veces surgen de los intereses de los chicos, y establecemos un proyecto con el que siempre se termina con un producto final. Así fue como los chicos de quinto y séptimo grado se unieron en esta campaña solidaria. En quinto los chicos están trabajando todo lo que tiene que ver con artículos periodísticos en relación a la alimentación saludable. Y en séptimo grado se encuentran hablando de la situación de pobreza de la Argentina, y como también la pandemia ha afectado la situación económica de todos, en el mundo en general, y la necesidad alimenticia que hay, que tiene que ver con la crisis social y la economía”.

Fue a partir de esta situación que los alumnos se plantearon de qué manera podían colaborar con la sociedad cubriendo estas necesidades. “En un principio la idea era hacer una colecta de ropa y alimentos no perecederos, y después se vincularon más con el tema leche pensando en la prioridad de niños y adolescentes que son pares de ellos. Consideraron la leche un alimento prioritario en la alimentación. A partir de esta idea comenzaron a visualizar en la zona a que institución podían ayudar”, relató Gassibe.

Al comienzo la campaña se fijó como “100 años, 100 litros de leche”, pero a raíz de la gran respuesta y colaboración que han tenido los chicos por parte de la comunidad, los pequeños quieren superar los 100 litros de leche, de hecho, ya han juntado cerca de 150 litros, y quieren ir por más.

Además, Gassibe recalcó el gran trabajo en equipo que están llevando adelante no solo los chicos de los cursos involucrados sino todos los alumnos de la Misiones y la comunidad educativa en general. “Han hecho campaña por la zona, han involucrado al resto de los estudiantes y también la familia ha colaborado. Los chicos han hecho volantes (flyers), en la sala de informática y entre todos hacemos publicidad por las redes, y también, han impreso algunos volantes que han pegado por la zona. Hasta el 27 de octubre, que es el cumpleaños de la escuela, se puede colaborar”.

Las cajas de leche que recolecten serán donadas al Asentamiento Piedras Blancas y al CAE 0-70 Virgen Peregrina del barrio La Gloria. La directora resaltó que la comunidad de la Escuela Misiones es muy colaboradora y está comprometida con el aprendizaje de los chicos. Al mismo tiempo que rescató que la cooperadora trabaja mucho.

Al finalizar Gassibe no dudó en reflexionar sobre los efectos de este año y medio de pandemia, y el duro trabajo que llevan adelante los educadores, no solo para enseñar a los alumnos sino también para acompañar desde lo emocional. “A los chicos no les ha hecho bien estar encerrados, este año se ha visto mucho la necesidad de empatizar con el otro y encontrarnos detrás de las mascarillas, la mirada por ahí sola no alcanza, en la escuela necesitamos esto de tocarle el hombro al niño para acercarlo, en este año por una cuestión de protocolo y cuidado se ha visto muy frío ese acercamiento. Creo que en lo emocional nos ha pasado factura el aislamiento y la pandemia, pero estamos tratando de llegar desde otro lugar, estando desde la palabra”, cerró la educadora.

Por su parte, los alumnos de 7° B contaron cómo se siente con esta hermosa experiencia “Estamos muy contentos porque estamos pudiendo ayudar a gente necesitada, felices, y nos sentimos más solidario con el otro”, dijo Nazareno.

Martiniano agregó: “Nos sentimos cómodos con el proyecto, con las ideas que planteamos entre todos y los trabajos que estamos haciendo en común, a partir de una campaña hemos podido trabajar en varios proyectos”.

Por otro lado, Victoria expresó: “Estamos emocionados por el cumpleaños número 100 de la escuela, hemos hecho todos estos proyectos y estamos orgullosos de nosotros y de la escuela”.

“Nos encantaría seguir haciendo solidaridad y nos sumaríamos a otra campaña para poder ayudar. El objetivo es ayudar y dejar una marca solidaria para el centenario de nuestra escuela”, remarcó Nazareno.

Y con emoción y esperanza Victoria concluyó: “El objetivo también es darnos cuenta que hay un gran futuro para nuestra juventud”.

La Misiones, una escuela con historia

La escuela primaria Misiones que hoy cuenta con alrededor de 600 alumnos, fue creada por Resolución del Honorable Consejo Nacional de Educación el 27 de octubre de 1921, con el nombre de escuela Nacional N°-111 “Provincia de Misiones”.

En sus comienzos el establecimiento funcionó en una propiedad ubicada sobre el carril Cervantes, donada por un vecino de la zona. En ese momento solo contaba con 54 niños de primer grado, quienes eran educados, en 1922, por la directora que además oficiaba de maestra.

La casa estaba emplazada en una zona eminentemente rural rodeada de viñedos, es por esto que asistían alumnos de fincas aledañas y alejadas.

A partir de 1933, y durante 50 años, funcionó, debido al aumento de su matrícula en calle Perito Moreno, en edificios alquilados y totalmente inapropiados para el desempeño de la labor docente.

Hasta que el 15 de octubre de 1983, se trasladó, finalmente, a un edificio propio ubicado en calle Peltier 191, en Benegas, Godoy Cruz.

En 1978, se produjo la transferencia de las escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales. Por lo que el establecimiento cambió de denominación y numeración, y pasó a llamarse escuela N° 1-220 “Misiones”, nombre con el que se identifica actualmente.