La emoción del nene que recibió un par de lentes gracias a la colecta de su amigo

La historia de Joaquín y de su amigo Josué es un verdadero ejemplo. Con sólo 9 años, Joaquín comenzó una colecta para que su amigo y compañero de escuela pudiese tener unos lentes nuevos.

Todo comenzó cuando Joaquín, con la ayudad de su padre, grabó un video que se volvió viral en cuestión de horas. “Mi hijo Joaquín está juntando unos pesos para ayudar a su compañero Josué que necesita anteojos nuevos. Estaba ahorrando para ir a ver a Los Pumas a San Juan en agosto pero prefiere usar sus ahorros en los lentes para su compañero”, escribió Gabriel en Twitter.

“Mi compañero de quinto grado, Josué, está necesitando anteojos nuevos. El tiene un problema en la vista y necesita hacerse unos nuevos. Los que usa están rotos desde hace mucho tiempo y los tiene atados con alambre porque lamentablemente su mamá no puede comprarlos, ya que está sin trabajo”, explica el niño.

En cuestión de horas, el pedido de Joaquín se hizo realidad y dieron un mensaje tan conmovedor que hizo derramar lágrimas a más de uno.

Josué le agredeció a Joaquín en vivo por Arriba Córdoba: “Muy agradecido con Joaquín, gracias por comprarme los anteojos, que Dios te bendiga”. Luego, ambos niños se abrazaron y regalaron un momento único en su escuela.

“Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos”, contó su mamá, Beatriz. Después, confesó que el gesto le provocó mucha emoción: “Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”.

Sigue la colecta

Pese a que el niño ya tiene sus antejos, aún necesita cubrir otras necesidades: se tiene que operar. “Se van a generar un montón de gastos asique vamos a tomar el compromiso de todos. Josué va a tener que ir cambiando la graduación cada tanto tiempo”, explicó Gabriel, papá de Joaquín.

Para ayudar: Alias: anteojos.para.josue / CBU: 0000003100121389733113