La dura respuesta de Ampros a los dichos de Hebe Casado sobre la pirotecnia: “Vergonzosos y repudiables”

“Hay que evitar el ruido, tener ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos”, dijo Hebe Casado esta mañana y sus declaraciones generaron un sin fín de repudios. La vicegobernadora respondió de esa manera ante una consulta sobre la gran cantidad de pirotecnia que se escuchó luego de la medianoche del 24 de diciembre.

Las críticas no tardaron en llegar por parte de la oposición, que apuntó contra Casado. Se sumó la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) que manifestó su “total repudio a las declaraciones de la vicegobernadora en lo que respecta a las leyes sobre prohibición del uso de pirotecnia”.

“Con relación a sus expresiones acerca de que los niños con TEA usen dispositivos y que los propietarios mediquen a sus mascotas para evitar el impacto de la pirotecnia, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, señala como ‘vergonzosas y repudiables’ sus opiniones. La obligación del Gobierno Provincial es hacer cumplir las leyes, no justificar la ilegalidad”, indicó el organismo que conduce Claudia Iturbe.

Los festejos de Navidad dejaron 11 lesionados este año por pirotecnia, de los cuales 6 (más de la mitad) fueron niños. Los chicos fueron atendidos en el Hospital Notti. El Ministerio de Salud informó que todos los casos fueron leves.

Ineludiblemente la prensa le consultó a Casado sobre la legislación vigente al respecto. “Hay una ley provincial a la que han adherido los departamentos en su mayoría, la ley está, lo que no significa que no haya ciudadanos que luego las incumplan”.

“Hay que tener los cuidados pertinentes, no sabemos si va a ocurrir la explosión de un petardo, puede pasar o no, frente a estas situaciones los ciudadanos que tienen alguna dificultad deben protegerse porque no podemos estar en la puerta de cada ciudadano viendo si prende o no un petardo”, subrayó.

Y en el mismo sentido comparó: “Pasa lo mismo con otras cosas, no podemos subir un policía a cada vehículo para controlar que cada persona sea respetuoso de no beber para conducir, las leyes están para cumplirse”.