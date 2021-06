La dura historia de la activista Clara Fox: “Mendoza no es una provincia para personas trans”

Para la mendocina Clara Catalina Silva -“Clara Fox”-, activista por los derechos de las personas trans, hoy no es un día más: se celebra el Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes.

Una jornada conmemorativa muy importante para quienes, como ella, vivió una transición difícil en su San Rafael natal, una ciudad conservadora que no le dio las oportunidades que necesitaba.

Y así, en búsqueda de nuevos horizontes, partió a Buenos Aires a los 17. “Corrió mucha agua debajo del puente y hoy me considero una mujer inmensamente feliz”, resumió en diálogo con Los Andes, mientras se alistaba para participar en el Congreso de la Nación de la marcha contra los homicidios a las personas transgénero.

Visibilizar, estar presentes, luchar por los derechos y recordar a las compañeras asesinadas representan algunos de los motivos que la convocan, según enumeró, para asegurar: “Significa reivindicar, seguir peleando para que no se arrebaten más vidas”.

Mendoza, dijo, sufrió numerosos casos como el travesticidio de Natalia Sandoval, en Rodeo del Medio, y otros tantos anteriores que no se difundieron

Consolidada en la Capital Federal, reiteró que, lamentablemente, su provincia de origen “no es para hombres ni mujeres trans”.

“Más allá de las celebraciones por la comunidad gay, no brinda oportunidades de trabajo y es una sociedad extremadamente cerrada y conservadora”, insistió.

Hija de una madre soltera, nacida el 2 de diciembre de 1978, confesó que su transición resultó difícil por la discriminación y las burlas que siempre estuvieron a la orden del día.

“¿Si sufrí? Sí, claro. Por eso me fui a la ciudad de Mendoza a buscar otros rumbos. San Rafael me incomodaba”, resumió.

Eso sí: siempre contó con el apoyo de su círculo íntimo.

“Soy una tía presente para los hijos de mis amigas de toda la vida, las que viven en San Rafael y a quienes visito una vez por mes”, dijo.

“A veces recuerdo lo injustas que resultaron algunas vivencias y pienso en todo lo que tuve que pasar para poder llegar a este presente. Me ha costado mucho, sí, pero insisto, lo logré y soy feliz”, concluyó.

Cuando tampoco tuvo cabida en la ciudad de Mendoza se mudó a la Capital, donde se fue abriendo camino.

“No me avergüenzo, pero sobreviví a través de la prostitución”, confesó.

Más tarde intentó insertarse laboralmente a partir de cursos de peluquería, enfermería e inglés, pero encontró miles de obstáculos.

“Así fue que empecé el camino de la militancia con muchísimo orgullo”, señaló.

Clara, que vive sola, se desempeña desde hace ocho meses en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura. Tiene un contrato temporario.

“Estoy muy contenta. Durante la pandemia trabajé muchísimo asistiendo a chicas trans de escasos recursos”, recordó, y bromeó: “Así, con el tiempo me convertí en el Libro Gordo de Petete”.

“¿El amor? No, gracias”

Clara asume que decide “pasar de largo” a la hora de enamorarse.

“Tengo otras prioridades antes que el amor y, además, pienso que a las personas trans el hecho de tener una pareja nos retrasa”, justificó.

“Somos vistas como objetos sexuales y los hombres tienen muchas fantasías”, completó.

Agregó: “Nos ven como personas que hacemos plata fácil, como personas tontas a las que pueden engañar”.

Después de tantos años de padecer, según sostuvo, un Estado ausente, afirmó que hoy la recompensa la siente en carne propia.

“Nunca me he sentido rara, pero tampoco me engaño: he sufrido situaciones difíciles que lentamente se van revirtiendo”, sostuvo.

Si bien, aseguró, debe continuar la lucha por el derecho a la salud, la vivienda y el empleo en esa comunidad, ya no resulta extraño observar personas trans en el supermercado, el subte o la calle.

“Estamos mejor paradas frente a la sociedad y eso no deja de llenarme de orgullo”, finalizó.

Definición: qué significa transgénero

El término transgénero se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer. Algunas personas transgénero que desean asistencia médica para la transición de un sexo a otro se identifican como transexuales.