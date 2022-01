La DGE no pedirá pase sanitario en las escuelas mendocinas pero fomentará la vacunación

En cuenta regresiva a un nuevo ciclo lectivo, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que no se pedirá pase sanitario a alumnos y docentes ya que se considera que la educación “es un derecho y no se le puede negar a nadie”. Sin embargo, se busca localizar a aquellos no vacunados para lograr “convencerlos” de que lo hagan con el objetivo de lograr una mayor inmunización que permita una presencialidad plena en las aulas de los colegios mendocinos.

Desde el Gobierno provincial se está realizando un cruce de información para saber si el docente o el alumno está vacunado o no para invitarlos a vacunarse, ya que se trata de “un acto de responsabilidad con la sociedad, no sólo individual”, según explicaron.

En referencia a los protocolos, desde la DGE informaron que, por el momento, se están estudiando pero no hay mayores precisiones. Y advirtieron que puede haber muchas modificaciones que no dependen de la cartera de Educación sino de las medidas sanitarias que se tomen.

En esta misma línea, el Ministerio de Salud continúa incorporando estrategias para llegar a vacunar a la mayor cantidad de mendocinos posibles. Y es que a partir de este martes se comenzó a vacunar en las escuelas de verano con el objetivo de llegar a la población más joven y así completar esquemas antes del inicio del ciclo lectivo.

Esta campaña estará centrada en todos los departamentos del Gran Mendoza, donde se espera inmunizar a más de 1.000 niños. Es importante tener en cuenta que, para acceder a la inmunización contra la Covid-19, los menores deberán concurrir con el carnet de vacunación, DNI y consentimiento informado de los padres o tutor, o bien presentarse acompañado por los mismos. La inoculación para niños de 3 a 11 años será con Sinopharm y para adolescentes de 12 a 17 años, con Pfizer o Moderna.

Al respecto, Fernanda Sabadín, directora de la regional metropolitana, dijo: “La estrategia sanitaria que hemos implementado a partir del día de hoy (martes) consiste en llegar a la mayor cantidad de niños posibles en la provincia de Mendoza para lo cual consideramos que la escuela de verano es un ámbito propicio para poder llegar a los niños y adolescentes que les falte completar esquemas, o si bien no ha iniciado esquema, pueden iniciarlo, no sólo ellos sino también su familia”.

Esta iniciativa comenzó en Las Heras y en Godoy Cruz y posteriormente se sumarán el resto de los departamentos como Maipú, Luján de Cuyo, Guaymallén y Capital. “La idea es tener un equipo de salud en cada escuela de verano todos los días de la semana, excepto los lunes que la mayoría de las escuelas no están abiertas”, detalló Sabadín.

En referencia a la cantidad de casos, la funcionaria explicó que, de acuerdo a los testeos que se están produciendo en la provincia y a los datos aportados, Mendoza estaría en una meseta de contagios, aunque por el momento no se puede confirmar un descenso de los contagios. “Desde el sector público se está trabajando en la ampliación de camas si fuera necesario, pero en este momento estamos dando respuesta y pudiendo responder a la demanda que surge en la provincia”, apuntó.

Con respecto al inicio de clases y a la negativa de algunos padres y pediatras hacia las vacunas, Sabadín opinó: “Estamos trabajando en conjunto con la DGE en la elaboración de los protocolos frente al inicio de clases”. Y agregó: “Hay muchos pediatras que se resisten a la vacunación pero yo creo que con el transcurrir de los días esto va a ir cambiando. Ese es nuestro deseo: que la mayor cantidad de niños completen esquemas y podamos tener un ciclo lectivo con la mayor presencialidad posible”.

Según la información oficial, en Mendoza aproximadamente la mitad de los niños están vacunados con dos dosis.