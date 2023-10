La DGE anunció clases con normalidad en los turnos tarde, vespertino y nocturno

Luego de la suspensión del dictado de clases presenciales durante el turno mañana, con motivo de la evaluación de daños ocasionados por el viento Zonda en los edificios escolares y el relevamiento de servicios y transitabilidad en la zona, la Dirección General de Escuelas confirmó que las actividades escolares en todos los niveles y modalidades se retomarán normalmente para los turnos tarde, vespertino y nocturno durante este lunes 30 de octubre.

Se recomienda a las familias comunicarse con su respectiva escuela para confirmar la medida a tomar, ya que si bien el servicio educativo será restablecido en toda la provincia, quedan situaciones particulares con inconvenientes (suministro de energía eléctrica, falta de agua, ramas caídas, etc).

Los trabajos continuarán durante la jornada en todas las áreas afectadas.

Foto: Orlando Pelichotti

Según informó el Gobierno provincial, más de 900 incidentes se reportaron tras el fuerte Zonda que afectó el fin de semana a toda Mendoza.

Se registraron 708 caídas de árboles y ramas, siendo San Rafael (290) y Las Heras (111) las zonas más afectadas.

También se denunciaron 33 voladuras de techos, 15 de ellas en Tunuyán y 9 en Godoy Cruz. Se registraron 33 incendios de los cuales 11 fueron en viviendas, 18 forestales y 4 de interface (son aquellos que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación).

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron 3 derrumbes de viviendas en Tupungato y 78 postes caídos, cables cortados o en corto distribuidos en los diferentes departamentos.

