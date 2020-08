La Corte rechazó pedido de ex concesionarias de OSM

La Corte rechazó un pedido extraordinario federal y continúa firme la reestatización de Obras Sanitarias Mendoza. Es que en enero, cuando los supremos no admitieron un pedido de nulidad de la intervención y la caducidad de la concesión de OSM, las sociedades Saur Internacional SAS, Aguas de Mendoza, Inversora del Aconcagua SA , Aguasur Mendoza SA e Inversora de Mendoza SA solicitaron a la Justicia que se revocara el fallo por “arbitrario y de gravedad institucional”.

Ante este cuestionamiento, los ministros de la Sala I Teresa Day y Julio Gómez (Pedro Llorente no firmó porque estaba de licencia) resolvieron no dar a lugar al recurso extraordinario federal y dieron por cerrado el proceso judicial en la provincia. Ahora, a los socios de OSM solamente les queda recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja. Como consecuencia de esta resolución, se levantó la suspensión del proceso de concurso y ahora el proceso seguirá su curso normal. Por lo tanto, los accionistas de OSM deberán salir a buscar la conformidad de todos los acreedores y proponerles un plan de pago viable para que acepten y no se tengan que declarar en quiebra. La mayoría de los acreedores son de Mendoza, la mayor parte de la deuda la tienen con las municipalidades e Irrigación -unos 12 millones de dólares- y el resto es con particulares, unos U$S 5 millones .

En el fallo de la Corte solo salen las cifras de los honorarios de los abogados de ambas partes, pero para la Provincia -tanto la sentencia de enero como la de ahora- significa un ahorro millonario porque si se declara la nulidad de la reestatización, las empresas no buscarían volver a tomar el control de Aysam sino que presentarían otra demanda por las inversiones que no amortizaron, el lucro cesante, daños y perjuicios y las ganancias que no percibieron durante todos estos años. Con esa ventaja legal, podrían pedir una indemnización millonaria para negociar la deuda que tienen que con los acreedores.