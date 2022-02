La contundente defensa de la reina saliente de Santa Rosa para pedir que cuiden a la Vendimia y a las candidatas

El pasado fin de semana, Godoy Cruz eligió a Lucila Nadin Baigorria Antoine como la nueva soberana departamental que representará al municipio en la Vendimia 2022. A pesar de que la fiesta se vivió con gran emotividad y contó con la presencia de 3.000 personas, Sofía Leyes y Rocío Bazan, ex soberanas del departamento, explotaron en las redes sociales contra la municipalidad porque no pudieron despedirse de sus coronas como ellas querían y se quejaron de la desorganización.

Sin embargo, no fueron las únicas que se mostraron molestas en las últimas horas respecto a la fiesta nacional. Daniela Vanin, reina saliente de Santa Rosa, se volcó a su cuenta de Twitter para hablar sobre su mala experiencia con un coordinadora y pidió que se cuide a la Vendimia y a cada una de las candidatas.

“Que lindo que a la Reina actual de Santa Rosa la ayuden a promocionarse, me alegro con el corazón. Recuerdo que en mi año le pregunté a mi coordinadora si no tenía fotos para entregar porque vi que todas las Reinas lo hacían y me dijo al final del evento que se había olvidado”, comenzó diciendo la ex soberana.

Uno de los mensajes que escribió la ex soberana en sus redes sociales.

Y agregó: “Sacó de su cartera fotos mías para repartir y me dijo me había olvidado jaja bueno así miles de experiencias más. Creo de corazón que se debe escuchar a la Reina si no se siente cómoda con su coordinadora y lo expresa, porque lo único que queremos es trabajar”.

Daniela Vanin se volcó a su cuenta de Twitter para hablar sobre su mala experiencia con una coordinadora.

Vanin aseguró que “no debemos permitir malos tratos, durante mi reinado me cansé de llorar”.

Por último, expresó: “No es un reclamo a nadie, solo digo que la coordinadora siempre debe ser amable, educada y acompañar siempre a la Reina electa independientemente si quería que salga ella o no. Amo la Vendimia, amo a las Reinas y las voy a defender toda la vida, lamentablemente siempre hay gente mal y gente que ensucia nuestra fiesta”.

Perfil de Daniela Vanin

Daniela Vanin fue elegida reina del departamento de Santa Rosa en 2020 durante una fiesta que se llamó “Vino enamorada de su tierra”.

La joven representó a Grupo Solidario 12 de octubre. Tiene 21 años y mide 1,70 m. Posee ojos marrones y cabello castaño oscuro.

Entre sus hobbies podemos destacar que le gusta tocar el piano, leer y el automovilismo. Por último, su red social preferida es Instagram y se destaca por su creatividad