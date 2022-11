La conmovedora historia de Jorge y Víctor: adoptaron a seis hermanos que soñaban con tener una familia y seguir unidos

Twitter, a través de los famosos “hilos”, se ha convertido una gran ventana para conocer las más diversas y emocionantes historias. Y este el caso de Víctor Sajoza (@vsajoza). “Somos Víctor y yo Jorge, papás de 6 hermanitos salteños que no querían ser separados. Iniciamos esta linda locura el 10 de septiembre de 2021 con la entrevista de despeje. Dos semanas después estábamos viajando a Salta”. Así empieza a narrar su historia el hombre cordobés, que decidió compartir las etapas del proceso de adopción por medio del cual él y su pareja pudieron cumplir el sueño de tener hijos y, más importante aún, el de esos seis chicos de tener una familia sin tener que ser separados.

Víctor Sajoza tiene 52 años y es profesor de francés en la Universidad de Córdoba, mientras que Jorge Elías tiene 53 y es productor de seguros. Están en pareja hace 22 años y ambos tenían el anhelo de ser padres, incluso desde antes de estar juntos. La adopción era la manera que sobresalía entre todas. “Por medio de nuestros conocidos, amigos y clientes tuvimos la posibilidad de ver casos de adopción internacional, subrogación de vientre, pero para nosotros siempre tuvo más fuerza la idea de adoptar, porque hay muchos niños que están necesitando una familia” contaron en diálogo con Infobae.

A la convocatoria de los hermanos la vieron primero en las redes sociales y luego otra vez por la televisión. Se trataba de un grupo de hermanos de entre 7 y 12 años. “Nosotros sabíamos que para que se llegue a esa instancia de convocatoria pública es porque estábamos ante las últimas cartas que se estaban jugando para poder respetar esa intención que tenían los chicos de permanecer juntos. Esto fue a finales de julio del año pasado”, recordó Víctor.

El hombre contó también lo que sucedió con ellos mientras veían el anuncio en la televisión. Sin hablar, y tan solo cruzando dos o tres miradas, supieron cómo se sentían al respecto y qué deseaban hacer.

Decidieron entonces averiguar si la convocatoria seguía abierta, pensando que quizá otra familia hubiera ya avanzado. Sin embargo, el mail que envió Víctor fue respondido con buenas nuevas. La convocatoria continuaba abierta y estaban en condiciones de postularse.

De esta manera, comenzaron a dar los pasos necesarios para este proceso. El primero, inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos (Ruaga). Luego, tuvieron la primera entrevista, que es la llamada entrevista de despeje, considerada el primer acercamiento a la familia.

Víctor y Jorge con sus hijos en el teleférico de Salta, provincia de origen de los hermanos.

Al poco tiempo, desde Salta les comunicaron que debían empezar con el papeleo necesario, además de los test psicológicos y psicosociales. Así, los hombres viajaron a aquella provincia para armar su carpeta y completaron todos los cuestionarios y test necesarios que quedarían a disposición de la jueza.

La segunda vez que viajaron se los convocó a una audiencia con la jueza, pero la pareja no terminaba de entender muy bien los motivos. Esta audiencia era la instancia en la que se encontraban el personal del Tribunal, los equipos técnicos y la abogada, que representaba a los niños. Con todos presentes, se procedió a la corroboración de los datos y, para su sorpresa, la máxima autoridad les informó que comenzaría el proceso de vinculación con los chicos.

El primer encuentro con sus seis hijos

En el hilo de Twitter, Víctor cuenta que la jueza los sorprendió con cartas de los chicos: “Papás ya los queremos conocer, los queremos mucho, espero que estén bien”. Además de algunos dibujos de ellos imaginando cómo eran. “Solo sabían que uno era pelado y el otro con pelo: nos hicieron musculosos y grandotes, bastante lejos de nuestra realidad jajajaja”,y agrega: “Un solo llanto de nuestra parte… y del resto en la sala”.

Los chicos se encontraban en una casa de familia ya que si eran institucionalizados iban a estar separados. “Salimos del Tribunal y fuimos al hogar donde estaban ellos”, cuenta Víctor en las redes.

“Ellos habían organizado esconderse en algún lugar para entrar de sorpresa para darnos la bienvenida. Y la verdad es que no pudieron hacer nada de eso, porque entre lo nerviosos y lo ansiosos que estaban, apenas nos vieron llegar empezaron a correr por la casa, por alrededor, a abrazarnos”, recordó.

La familia en el esperado día de la sentencia.

Y contó cómo en esas miradas era notoria la mezcla de temor, ansiedad y felicidad que tenían, junto con ese deseo de que el sueño de tener familia se hiciera realidad.

Durante tres días Víctor y Jorge los buscaban por la mañana para pasar juntos el día. Salían a comer, iban a la plaza, miraban algo de televisión y charlaban. Muy de a poco iban descubriendo qué disfrutaban hacer y qué no les gustaba.

“El primer día los chiquitines nos preguntaron si ya nos podían decir papá y nosotros les respondimos ‘eso lo definen ustedes y obviamente que cuando ustedes quieran, nos llaman así y listo’. Pero los dos mayores habían dicho algo así como, no, no, no tan de entrada hay que decirles papá. Y a la tarde, me acuerdo de ese primer día cuando íbamos por merendar, justamente al mayor, no sé qué nos quiso preguntar y dijo ‘usted papá tal cosa´ y fue gracioso, porque todos los otros se empezaron a reír como diciendo no pudiste cumplir con tus planes de no de decirles papá”, recordó Víctor. Al llegar la noche, eran “un mar de lágrimas” y, cuando estuvieron un poco más relajados, pudieron procesar el día.

Cuando la pareja regresó a Córdoba, el proceso de vinculación continuó por videollamada. De vuelta en Salta, alquilaron una casa y los chicos se quedaron con ellos. Una semana después obtuvieron la guarda de los seis hermanos, cuatro de ellos varones y dos nenas. La condición, sin embargo, era que terminaran el año escolar en la provincia norteña.

A fin de año, en una van para 10 personas, nueva e imprescindible adquisición familiar, Jorge y Víctor viajaron con los chicos hasta su nuevo hogar, el cual-junto a las mascotas-generaba una enorme curiosidad en los pequeños.

Cuando llegaron durmieron en un cuarto para huéspedes, pero luego la casa fue ampliada y se construyeron dos baños y dos habitaciones más, una para los nenes y otra para las nenas.

La primera semana siendo padres de seis no fue complicada, pero sí intensa, contó Víctor, “en cuanto a acomodarnos a los gustos y dejar actividades nuestras para poder aprovechar el tiempo y estar con ellos. Viendo cuestiones tan simples como qué les gustaba comer, organizar los horarios de juego, para ver tele y los de charlar un poco”. Y agregó: “Charlar lindo con ellos para que se generara por ahí la confianza necesaria como para que la guarda tuviera su efecto y ellos vieran realmente si nosotros éramos los que ellos querían y si nosotros podíamos ser más o menos lo que se adecuaba a la idea de familia que tenían ellos”.

El cumpleaños del hijo menor.

Llegó también el momento en que comenzaron las travesuras y los chicos recibieron las palabras que necesitaban. “Los profesionales que estaban a cargo del hogar donde estaban ellos nos dijeron que ellos de a poquito lo que habían hecho era soltarse. No lo tomen a eso como algo malo en términos de indisciplina, sino que es el verlo como que ellos ya se están sintiendo lo suficientemente cómodos en el entorno en el que están y por eso se están animando a hacer lo que están haciendo”.

Ratificar la decisión y una nueva vida

Tras haber pasado casi un año desde aquella entrevista de despeje, en julio de 2020 volvieron a tener una audiencia con la jueza. Y llegó la gran pregunta de parte de ella: “¿Ratifican su decisión de adoptar a estos niños?”

“Con los ojos inundados de lágrimas solo pudimos asentir con la cabeza, ya éramos familia, estábamos frente a un último paso legal pero nadie podía desconocer que la familia Elías Sajoza ya estaba transitando su nueva vida” expresaron en uno de los tuits.

Víctor y Jorge solían viajar mucho y gozar de bastante tiempo para hacer sus propias actividades. Ahora, su cotidianeidad se basaba en las actividades escolares, la organización de cumpleaños y juntadas y la apretada agenda extraescolar. Los seis hijos realizan diversas actividades como fútbol, pintura artística, aikido, cerámica y todos juntos van a Scout. En su celular, tienen más de 10 chats de padres a los que deben estar atentos.

Los chicos van todos juntos a un grupo de Scouts.

La paternidad llegó y excedió cualquier cosa que podrían haber imaginado. Y hay rituales que no pueden “dejar de repetir”, como el beso y el abrazo de las buenas noches. Allí hay 6 realidades y 6 formas distintas de demostrar amor: hay quienes quieren tres besos, quienes quieren que su peluche también reciba el saludo y el que se hace el dormido para no darlo, pero que luego sale a reclamarlo.

“Hay una gran diversidad de tipos de familias que están llevando adelante procesos de adopción y en todos los casos felizmente no fue el tipo familiar lo que determinó que esa persona o esas parejas pudieran empezar el proceso de adopción, sino el espacio de contención y de desarrollo que los jueces consideran posibles y necesarios para estos chicos, que están empezando estas partes de sus vidas” aseguró Sajoza, alentando a seguir el camino de la adopción derribando cualquier tipo de prejuicios.