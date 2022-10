La Ciudad recibe a una nueva edición del Social Media Day

La Ciudad de Mendoza acompañará una vez más al Social Media Day Mendoza, el evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales que se realizará el 14 de octubre en el Sheraton Mendoza Hotel.

En esta edición, el evento se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional con destacados disertantes. Entre los diferentes ejes temáticos que se abordarán, se destacan: redes sociales, transformación digital, marketing de contenidos, comunicación, innovación y videos cortos.

Estarán participando del evento, representantes de Google, Meta, Comscore, NaranjaX e Infobae, entre otros, que brindarán herramientas y buenas prácticas. Además, habrá un panel de tendencias en medios e innovación.

Entre las exposiciones que se ofrecerán, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza participará de la mano de su secretario de Comunicación y Planificación Estratégica, Lic. Pablo Terk, que brindará una charla denominada Comunicar las Ciudades. Desafíos y oportunidades en la era digital.

También estarán exponiendo: Martín Enriquez (Client Partner en la vertical de CPG para Chile), María Sol Beldi (CEO Latam DigitalProserver), Julieta López (Head of Marketing en Naranja X), María Natali Ruiz Roque (Content Team Leader en Naranja X), Rosaura Zuvic (Head of Sales Chile at Comscore), Maurice Jalfon (Head of Social Media Infobae), Facundo Olmedo (Agency Account Manager Google), Ennio Castillo (Partners and Integrations Manager en Doppler), Gerardo Biondolillo (Director Comisión Cuyo CACE), Leo Rearte (Diario Los Andes) y Orlando Tirapu (Diario Ciudadano).

Todas las personas interesadas en participar, podrán adquirir sus entradas anticipadas en https://smday.com.ar/mendoza/, donde también podrán acceder a mayor información y el cronograma completo de la jornada.

Además hay becas disponibles con el 50% de descuento para estudiantes universitarios que deberán solicitarla a su universidad o en el siguiente mail: contacto@smday.com.ar. También habrá un 30% de descuento para socios CACE. Las cámaras o asociaciones que quieran obtener su bonificación en entradas deberán enviar solicitud a adriana@smday.com.ar