La Ciudad celebra el Día del Padre con la presentación del libro “La Mendocina”

Llega el Día del Padre y la Ciudad atesora este momento conmemorando el nacimiento de la hija del Gran Libertador, Merceditas de San Martín. La celebración se hará en el museo Casa de San Martín (Corrientes 343) el 24 de agosto a las 18.30, de manera gratuita, con la presentación del libro “La Mendocina”.

La Mendocina es una novela histórica escrita en formato de diario íntimo en el que Merceditas estrena la voz que ha estado ausente en la historiografía sanmartiniana. En su relato personal se entremezclan los hechos históricos con los hechos cotidianos de la época y su incidencia en la vida de San Martín y la de su familia.

Aunque se desconozca la voz de Merceditas en su complejidad personal, y por lo tanto se asuma como el elemento de ficción en este libro, no deja de ser una voz que responde a un tiempo histórico, aquí representado en sus hechos con fidelidad.

Su autora, Alejandra Guibert, es oriunda de Buenos Aires. Durante muchos años se dedicó a la traducción de literatura inglesa, pero en el año 2008 decidió dedicarse de lleno a la escritura. A partir de ese momento ha publicado diferentes libros, los cuales han tenido un gran reconocimiento internacional.

La Mendocina es su quinta novela y un gran anhelo para ella poder presentarlo ante el pueblo mendocino en la casa que vio nacer a la hija de Don José de San Martín.

Alejandra Guibert, autora de La Mendocina

Nacida en Buenos Aires, Alejandra Guibert se graduó como traductora literaria de inglés en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Por influencia de su padre, el poeta argentino Fernando Guibert, desde joven escribe prosa y poesía.

En 1985 Alejandra se mudó a Madrid, donde trabajó como traductora independiente para el diario El País hasta 1987. Ese año se integró a la compañía de teatro Arte Livre do Brasil, dirigida por Roberto Cordovani, con quien escribió la obra Olhares de Perfil, galardonada en 1988 por el Festival de Edimburgo con el Premio Especial Fringe First. Alejandra completó con la obra tres años de gira por Europa, participando en diversos festivales teatrales.

En 1989 Alejandra Guibert se radicó en Londres donde se dedicó en forma paralela a la traducción (más tarde especializada en subtitulación) y a la literatura, con una trayectoria esporádica en el teatro y el cine, dirigiendo documentales sobre temas de la mujer.

En 2008 dejó la traducción para dedicarse de lleno a su labor literaria. Publicó el libro de poesía Los demonios, presentado durante el Congreso Internacional Mundos de Mujeres 2008, en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito narrativa, poesía, obras de teatro y guiones de cine.

En 2019 publicó su primera obra en inglés, The Vatican Games, novela distópica finalista del premio Foreword Indies Book of the Year Awards. La Mendocina es su quinta novela.