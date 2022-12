La Ciudad anunció su alianza con Cabify, por una movilidad más segura e inclusiva

La Ciudad de Mendoza y Cabify presentaron su alianza estratégica que permitirá, entre otros beneficios, que más mujeres puedan acceder a una fuente de empleo digna, segura y flexible. Además, se busca que las personas responsables de la conducción sean promotoras del turismo y la seguridad en la Ciudad.

El lanzamiento se realizó en la Torre Emilia, donde estuvo presente el intendente Ulpiano Suarez, junto con el subsecretario de Turismo y Cultura, Roberto Ríos; y Cristian Fillol, City Manager de Cabify. También estuvieron presentes mujeres que forman parte del programa Cabify Mujer, quienes contaron sus experiencias al volante.

”Con esta iniciativa, buscamos brindar una alternativa de generación de ingresos segura y autónoma para aquellas mujeres que han vivenciado situaciones de vulneración por motivos de género”, comentó Ulpiano Suarez.

Y agregó: “Estuve hablando con algunas de las mujeres conductoras y coincidimos en ejes que son fundamentales para la gestión de la Ciudad. Nos comprometemos con el desarrollo económico para generar oportunidades, con la inclusión social para tratar de achicar esa brecha entre los ingresos que perciben hombres y mujeres y también con el impacto ambiental, porque con los viajes que se realizan por la aplicación se evitan numerosos viajes particulares”.

Cabify Mujer es un servicio exclusivo que tiene esta aplicación y que por un lado, permite a las usuarias conductoras elegir los viajes solicitados por mujeres y, por otro, las pasajeras pueden también viajar sólo con conductoras mujeres. Esta funcionalidad busca generar mayor seguridad y confianza en las mujeres a la hora de viajar o manejar con la aplicación.

Vanesa, una de las conductoras del programa, dio su testimonio: “Trabajé muchos años como administrativa hasta que llegó la pandemia y me quedé sin trabajo. Me ofrecieron trabajar como conductora, si bien me gusta manejar, pero nunca lo había hecho de manera profesional. Y la verdad es que me fue muy bien, porque tengo dos hijas y puedo estar con ellas porque este trabajo es muy flexible”.

Como parte de esta alianza, por un lado el municipio realizará capacitaciones en turismo, para que las conductoras sean las principales promotoras de la oferta turística en la Ciudad. Y por otro, se brindará información sobre el programa Ojos en Alerta, para que lo utilicen como una herramienta para prevención de situaciones de inseguridad y delitos.

Cristian Filliol, referente de Cabify, comentó: “Esta alternativa busca ofrecer una nueva solución para que las mujeres tengan más herramientas y poder de decisión al momento de acceder a oportunidades económicas flexibles mediante el uso de la tecnología”.

Todas aquellas mujeres que quieran sumarse a Cabify Mujer pueden dirigirse a la nueva sede de la Dirección de Empleo y Economía Social del municipio, ubicada en Necochea 350; o también ingresando en este link, donde encontrarán información detallada.