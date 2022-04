La boxeadora Yésica Marcos mejora y pasó a terapia intermedia, pero sigue en observación

La boxeadora mendocina Yésica Marcos (36), quien fuera campeona del mundo en la categoría Supergallo de la AMB y la OMB entre 2009 y 2013, continúa internada en el Hospital Perrupato de San Martín, de donde es oriunda y donde vive la deportista. La boxeadora más importante de la historia de Mendoza -y una de las más trascendentales a nivel nacional- fue internada el viernes último, luego de haber sufrido 4 episodios de convulsiones prácticamente consecutivos. La buena noticia es que, luego de pasar los primeros días en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva), durante las últimas horas fue traslada a sala de terapia intermedia, donde continúa internada en observación. Sin embargo, la dificultad radica en que -cuando logra volver en sí-, comienza a experimentar principios de nuevas crisis.

El mismo día en que la internaron, Marcos fue sometida a una tomografía con la intención de advertir si existía algún golpe o anomalía que pudiera haberle producido este cuadro, pero -por fortuna- no se advirtió nada extraño ni riesgoso. Sin embargo, no es la primera vez que la mujer atraviesa una situación clínica similar, y es por esto mismo que la mantienen en observación. De hecho, no se descarta que estos episodios tengan una causa vinculado a lo emocional.

La boxeadora Yésica Marcos mejora y la pasaron a terapia intermedia, pero sigue en observación. Foto: Mariana Villa / Los Andes

En el mismo momento en que fue derivada al hospital de cabecera de San Martín, la deportista comenzó con un tratamiento anticonvulsivo (y que continúa por estas horas). Y en las 72 horas que han transcurrido desde ese momento, Yésica ha logrado estabilizarse a tal punto de que salió del área de cuidados críticos. Sin embargo, continúa en internada -y seguirá durante algunas horas más- para que los especialistas evalúen su evolución e intenten determinar la causa de las convulsiones.

Alarmas encendidas

Luego de los episodios de “convulsiones continuas” que experimentó Yésica Marcos entre las últimas horas del jueves y la mañana del viernes, fue internada de urgencia en el Perrupato. Allí permaneció durante el fin de semana, evidenciando muestras de mejoría.

Sin embargo, el historial médico de la boxeadora es lo que preocupa a los médicos, ya que anteriormente ha sufrido este tipo de situaciones. Por esto mismo es fundamental que Yésica continúe el tratamiento anticonvulsivo, así como también que permanezca en el hospital y en constante observación para intentar determinar los causantes de las convulsiones.

Sin tirar la toalla

Luego de que en noviembre del año pasado se conociera la situación difícil que atraviesa Yésica Marcos -quien está viviendo en una precaria casa de postes de madera, chapas y nailon-, se inició una histórica cadena solidaria para ayudar a la querida deportista a resurgir de entre las ruinas.

La boxeadora Yésica Marcos mejora y la pasaron a terapia intermedia, pero sigue en observación. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Con distintas actividades solidarias se logró juntar material para que Yésica pueda construir una casa de material -con su propio gimnasio en el lugar-, mientras que el escritor y periodista Roberto Suarez presentó a comienzos de marzo un libro sobre la historia de Yésica Marcos, su difícil niñez y los años de gloria en que el mundo la conoció.

En aquella presentación, se anunció que todo lo recaudado en la venta de los libros se destinará para ayudar a la deportista, mientras que la Municipalidad de San Martín y el Gobierno de Mendoza anunciaron que trabajarán en conjunto a la Nación para encontrar un terreno fiscal que se le pueda entregar a Yésica Marcos para que construya su casa.