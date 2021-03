La aterradora amenaza que le hizo un vendedor ambulante a una chica: “tené cuidado porque estás solita”

Una joven vivió un momento de terror luego de la advertencia que le hizo un vendedor de bolsas de residuos, que había llamado a la puerta de su casa para ofrecerle el producto y la chica lo rechazara.

El sorpresivo y atemorizante episodio ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y la propia víctima contó lo ocurrido en Twitter: la usuaria @Barbi_florr relató que un señor mayor llamó a su casa para venderle bolsas de residuo pero, al recibir un ‘no’ como respuesta de parte de la mujer, este contestó que tuviera cuidado porque estaba sola.

“ Es un señor mayor que pasa a vender bolsas de residuos por el barrio me ofreció una. Le dije amablemente que no quería y me contestó que tuviera cuidado porque estaba solita en casa y era muy linda. Me pegué tremendo ca... a lo que termine llorando ”, detalló en la red social.

“Avisé por el grupo de vecinos para que tengan cuidado y me dijeron que ya había amenazado a otra mujer”, contó la joven.

Ante la amenaza, la chica se fue a la casa de su tía debido a que entró en pánico y luego, cuando ambas volvieron a la casa, se cruzaron con el sujeto en plena calle, quien “se hizo el desentendido completamente” ante los cuestionamientos.

“Me dijo que había sido un chiste, lo mandé a la c... de su madre y llamé al 911 para que por lo menos no vuelva a seguir vendiendo por mi cuadra”, lanzo la víctima y agregó que “Yo debería estar estudiando para un final pero este viejo del o... me dejo intranquila”.