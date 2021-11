La artista mendocina Florencia Aise presenta “la exposición más importante” de su carrera

Para coronar al que define como el mejor año de su carrera, la artista plástica mendocina Florencia Aise presentará, el 25 de este mes en Buenos Aires, la muestra más importante de su trayectoria junto a Cott Gallery.

En esta oportunidad, el lugar destinado para la exposición será The Link Towers, Puerto Madero, y contará con 20 de sus más exclusivas obras.

Aise, autora de la obra hiperrealista que el gobierno provincial le obsequió al presidente Alberto Fernández durante su visita oficial, tomó gran notoriedad pública en junio último cuando compartió un almuerzo mano a mano en la Casa Rosada en el que abordaron la necesidad de posicionar el arte argentino y mendocino en el mundo.

“Así es, esta exposición será la más importante de mi carrera porque, además de presentar obras de los últimos dos años, tiene un hilo conductor y hablan exclusivamente de mí, del papel de la madre como creadora y gestora de cada minuto de la vida familiar”, subraya.

Autorretrato.

“Según mi curadora pinto por impulso, se me vienen imágenes y las tengo que sacar… se trata, incluso, de una forma de sanación del alma”, dijo, para agregar que el espacio donde se desarrollará la muestra será de grandes dimensiones a fin de desplegar cómodamente los trabajos y brindar mayor comodidad al público.

El balance de este 2021, indicó, es “inmejorable” más allá de la pandemia.

“Pero 2020 también fue mejor que el anterior, creo que he crecido mucho el último tiempo y cada día voy dando nuevos pasos. Tengo numerosos proyectos, muchos de los cuales postergados por el Covid-19 que estoy retomando con gran entusiasmo”, amplió.

En cuanto a la notoriedad alcanzada tras la visita a la Casa Rosada luego de obsequiarle a Fernández un cuadro de 35 por 30 centímetros que muestra un racimo de uvas Malbec realizado en óleo y plata sobre lienzo, sostuvo: “Se habló mucho de eso y no todo fue a favor, pero yo no me meto en política y, además, trato siempre de ver el lado bueno de las cosas”.

La artista Florencia Aise cuando se reunió este año con el presidente Alberto Fernández.

No obstante, el mes pasado también realizó un trabajo de alcance público, como el mural que pintó en la chacra El Refugio, que el legendario manager de modelos Pancho Dotto posee en Entre Ríos.

También días atrás la artista mendocina se encargó de pintar un retrato de Pamela David a pedido de su marido, Daniel Vila. El empresario le encargó a la pintora este regalo especial para su mujer.

Finalmente, hasta mediados de diciembre, ocho de sus obras –de gran tamaño– están siendo expuestas en Espacio Cruz Bajo de Madrid, a cargo de Mercedes Roldán Gallery, su representante en esa ciudad.

“Es una alegría que algunos de mis trabajos se estén exponiendo allá pese a que no puedo estar”, dijo.

La artista pintó con sangre uno de los autorretratos.

Muestras en todo el mundo

A la hora de proyectarse, la artista plástica de 37 años, mamá de dos hijas y con una gran trayectoria en el mundo del arte, sorprendía con sus cuadros desde adolescente. A los 20 realizó su primera muestra.

Cuando Alfredo Cornejo y Laura Montero dejaron sus mandatos Aise fue la encargada de inmortalizarlos a través de sus pinturas, que hoy se encuentran expuestas en la gobernación.

Mucho antes, esta diseñadora gráfica egresada de la UNCuyo mostró una inclinación que la llevó a recorrer diferentes atelieres de colegas de quienes aprendió técnicas y estilos que la llevaron a ser una referente indiscutida de Latinoamérica.

Sin embargo, sus obras se han exhibido en Roma, Nueva York y Miami y muchas de ellas están en mano de grandes coleccionistas de todo el mundo.

De hecho, algunas de las 20 obras que expondrá el 25 de noviembre ya están vendidas a coleccionistas.

Humilde y agradecida, Florencia confesó que no cree demasiado en el talento. “Al menos en mi caso siento que todo esto es el resultado de horas y horas dedicadas al pincel. Trabajo de lunes a lunes. Eso sí, soy una apasionada de lo que hago”, reflexionó.

Finalmente, dejó su anhelo de cara al año que se inicia: “Mi sueño es que mis obras lleguen a grandes museos y ferias de arte del mundo. Y estoy convencida de que muy pronto sucederá”.