La Anmat prohibió un producto ofrecido contra la Covid-19 que se vendía por Facebook

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un supuesto “medicamento” que era ofrecido por Facebook para combatir la Covid-19.

La medida se anunció a través de la disposición 5570/2020, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

El caso surgió a partir de la investigación que inició el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, luego de recibir la advertencia de que en un perfil de Facebook se estaba vendiendo este artículo, rotulado como “Plata Coloidal Argenyl”, el cual decía contener gran cantidad de acciones terapéuticas.

De acuerdo al comerciante, se trata de un compuesto que “es producido desde 1940 por el Laboratorio Argenol, en España, Zaragoza”, una empresa “líder mundial en derivados de plata” y que además es “única en el mercado” y está “aprobada por Anmat con registro (2962)”, lo cual es falso.

También en la publicación se aseguraba que es “antibacteriano, antivírico, antibacteriano de amplio espectro, antimicótico”, para “uso externo e interno” y también como profiláctico.

Ante la detección del producto, la Dirección de Gestión de Información Técnica de la Anmat manifestó que no existen constancias de registro de la firma “Argenol” como titular de especialidad medicinal, que no hay constancia de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales del Certificado N° 2952 y que el producto “Plata Coloidal Argenyl” no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.

“Se trata de un producto ilegal, toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, se desconoce su efectivo origen y su formulación, por lo cual no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población, máxime teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia en el que nos encontramos”, justificó la Anmat.

En consecuencia, el organismo ordenó prohibir “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como ‘Plata Coloidal Argenyl’”.