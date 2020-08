Jujuy: tuvo que cavar la tumba para enterrar a un familiar porque la funeraria se negó a hacerlo

Un hombre debió cavar la tumba de su madre, luego de que la mujer falleciera a causa del coronavirus y la funeraria se negara a hacerlo.

El lamentable hecho ocurrió en la localidad de Ledesma, provincia de Jujuy, y se viralizó a través de un video en el que se ve a José Domingo Ramírez preparar un foso para depositar los restos de su madre.

Las imágenes corresponden a un medio local y en la entrevista que le hacen a Ramírez, confiesa el penoso momento que les tocó vivir: “Tuvimos que cavar la fosa para mi mamá, Paula Pereira. Desde el hospital me avisaron que falleció. Me comuniqué con la empresa funeraria que me dijo que había cuotas que se debían. Pagué, pero me dijeron que el que tenía que cavar la fosa éramos nosotros” .

“Es inconcebible que tengamos que hacer el trabajo de una funeraria y tengamos que esconder nuestras lágrimas en lugar de estar llorando a nuestros familiares. Tenemos que esconder la rabia y las lágrimas para estar cavando acá junto a mi hijo”, señaló en medio del dolor por la pérdida.

Según lo señaló diario La Nación, desde el gobierno de Jujuy confirmaron el hecho pero no hicieron declaraciones al respecto.