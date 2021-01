Jubilados piden mejoras en servicios y atención en Pami y Anses

Con la pandemia de coronavirus muchos sectores se vieron obligados a recluirse, más allá de las restricciones gubernamentales. Entre ellos se encuentran los mayores de 60 años, considerados ‘grupo de riesgo’.

Con más tiempo ocioso y sin poder usar su energía en las actividades habituales, un grupo de referentes locales decidió unirse para canalizar sus inquietudes y necesidades.

Gabriela Figueroa, comunicadora y ex directora de Radio nacional, es la coordinadora de Adultos en Acción (AeA), “un movimiento de buena voluntad e independiente”, integrado “por un montón de gente, jubilados y otros que no se han jubilado, que busca luchar por temas que los afectan”.

PAMI es uno de los organismos foco de reclamos. Si bien cuenta con canales propios para hacer las denuncias, muchos adultos mayores no saben utilizarlos. “Los médicos del PAMI no revisan a las personas, les siguen dando las mismas recetas sin verlos”, remarca Figueroa. Y hay médicos de cabecera que no responden los mensajes para turnos ni derivaciones.

Martín Sevilla, titular de PAMI en Mendoza, reconoce la situación y asegura que se toman todas las denuncias y se sanciona a quienes no cumplen con la atención. “Como hemos detectado estos problemas, estamos modificando el sistema de atención de médicos de cabecera. Habrá un nuevo marco normativo con una plataforma digital que nos permitirá ver la grilla de profesionales, los horarios con turnos mínimos por afiliado, saber qué paciente atienden, en qué tiempo, entre otras cosas”.

Actualmente, están migrando al nuevo sistema y esperan que esté funcionando a partir del 1º de marzo. Incluirán “un modelo de pago que otorgue determinados incentivos por resultados. Por ejemplo, si se han ido eliminando medicamentos y continúa la buena salud para el paciente”, detalla Sevilla.

Otro punto que reclama Aea está relacionado con los geriátricos. “PAMI sólo tiene convenio con 4, queremos que firmen con todos”, expresa la coordinadora.

Al respecto, el funcionario aclara que trabajan con 6 instituciones porque “la mayoría de los geriátricos no tienen habilitaciones provinciales ni municipales. La inmensa mayoría son clandestinos”.

Con referencia al trabajo de AeA, Sevilla pide “que me contacten para ponerme a disposición y corregir todas las inquietudes”.

“En Anses no dan turnos a quienes tienen que jubilarse, tienen que pedirlo por internet y está colapsado el sistema”, indica Figueroa.

En respuesta a esta situación, Carlos Gallo, titular de Anses en Mendoza, explica que “con el inicio de la pandemia la institución estuvo paralizada un mes y medio”, pero “después se la declaró esencial y fuimos abriendo de a poquito y desde hace unos meses ya al 100 por ciento”.

Todo eso “generó un cuello de botella con la gente que fue cumpliendo años y teniendo la edad jubilatoria”. Los trámites se están haciendo en dependencias y por régimen virtual. “El sistema de turnos tiene un horizonte, entonces, cuando se acaban, pide conectarse en 24 horas”, precisa Gallo. Por eso, los días 28, 29 y 30 de este mes “habrá operativos de atención con gente que viene de Buenos Aires”, asegura el funcionario.

Se mostró abierto a recibir a los integrantes de AeA: “A nosotros nos sirven las reuniones con entidades intermedias”. Entre las acciones previstas por el movimiento está solicitar “una reunión con el vicegobernador, Mario Abed, para pedirle que impulse la ley de Geriátricos y que devuelvan la mitad del edificio de la Dirección de Adultos Mayores, que usurpó la Cámara de Diputados”.

Aldo Sáez, titular de esa repartición, dijo que el inmueble data de 1935 y es patrimonio cultural, explica que es “una situación de muchísimos años, en la época gobernador Lafalla. Para que no alquilaran, se les cedió la parte que tiene entrada por Rivadavia”.

Por el momento, el Director descarta recuperar ese sector y reconoce que no ha hablado con Andrés Lombarda, presidente la Cámara de Diputados. “Tenemos un montón de talleres culturales: teatro, tango, radioteatro, etc.”.

Especialidades

Reclaman residencia en Gerontología

Figueroa considera “grave” el hecho de que “en Mendoza no hay residencia en Gerontología. Los gerontólogos nuevos no tienen la residencia”. Para cambiar esa situación, van a solicitar una reunión con Daniel Pizzi, rector de la UNCuyo.

Desde la casa de estudios aclararon que tienen una especialización en Geriatría. Se trata de es un posgrado destinado a médicos que tiene una duración de 2 años “y está activa, actualmente se está cursando”, informan. Martín Sevilla coincide con AeA diciendo que la falta de gereontólogos llega “a tal punto que uno de nuestros proyectos es abrir un efector propio de PAMI con expresa especialización Gerontología”.