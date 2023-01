Juanita y la operación que le cambiará la vida: Mendoza pagará los pasajes y sigue la campaña solidaria

Juanita Ghiotti Dávila (4) está más cerca de la operación que le cambiará su día a día y, como dice su madre, “mejorará su calidad de vida”. Y es que la niña de El Challao (Las Heras) -que nació con una extraña enfermedad que impidió que sus dos manos terminen de desarrollarse- y su familia consiguieron que el Gobierno de Mendoza cubra los gastos de los 4 pasajes que necesitan para poder viajar a Barcelona y ser sometida a una compleja cirugía el 9 de marzo próximo.

De esta manera, la meta de los 17 millones de pesos que los Ghiotti Dávila se habían propuesto juntar para poder viajar se reduce a 15 millones. Y, de ellos, ya han conseguido más de 9 millones gracias a distintas campañas solidarias que ha encarado la comunidad. Una de ellas precisamente comenzó esta semana y consiste en vender pastas y prepizzas con el objetivo de recuadar, por lo menos, un millón de pesos más.

Juanita y la operación que le cambiará la vida: Mendoza pagará los pasajes y sigue la campaña para ayudar. Foto: Gentileza Ruth Dávila.

La historia de Juanita ya se ha convertido en un causa nacional e, incluso, hasta mundial, a tal punto de que su historia llegó a distintos puntos. Y, de la misma manera, la ayuda no deja de llegar. Y es que la niña y su familia necesitan esos 15 millones de pesos para poder viajar a Barcelona, donde la niña ya tiene turno para ser sometida a la operación, que -se sabe- no será nada fácil y tendrá una duración de entre 8 y 10 horas.

Durante la mañana de ayer, lunes, la niña fue recibida por el gobernador Rodolfo Suarez y fue él quien le aseguró que la Provincia se encargará de pagarles los pasajes a Barcelona. Además, Suarez se comprometió a ayudarlos con los trámites necesarios y correspondientes en el Consulado de España.

Venta de pastas y prepizzas para ayudar a Juanita

A poco más de 50 días de la fecha clave y de la cirugía, la colecta sigue avanzando. Este lunes, con la incondicional ayuda del comedor Horneritos (El Algarrobal) comenzó la preparación y la venta de mil bandejas de pasta y 500 bolsas de pre pizza con la idea de acercarse al objetivo.

Además, en la Provincia de Buenos Aires se celebrará -ya en marzo- una velada de boxeo de la que participará Marcos “El Chino” Maidana y que también destinará todo lo recaudado a la operación de Juanita.

“Es realmente increíble cómo se está sumando la gente a ayudar, y no tenemos más que palabras de agradecimiento. ‘El Chino’ Maidana está apoyando y dándole difusión a lo de Juanita desde hace meses y ahora se suma Gabriela Carmona, del comedor Horneritos. También hay dos personas que nos acompañan desde hace más de 6 meses, cuando comenzamos con todo lo de Juanita. Uno de ellos es Fabián Flores, parte de la hinchada de Huracán Las Heras y quien nos presta la sede del club para que sea punto de venta de las pastas y las prepizzas. Y el otro es Jorge Arias, encargado de lon que es Boxeo, en Las Heras”, resume con emoción y eterno agradecimiento Ruth Dávila (30), mamá de Juanita.

Qué necesita Juanita para poder operarse

Juanita tiene 4 años y, de nacimiento, padece de agenesia de radio bilateral y manobot. “Es una enfermedad congénita. Cuando nació, le hicieron unos estudios y la enfermedad no está en los genes, solo se da por una malformación durante el embarazo. Además, ella tiene un solo riñón”, resume su madre, Ruth.

La mujer es diabética, por lo que sus dos embarazos –además de Juana, es madre de Francesco (8)- fueron de alto riesgo. Incluso, su hijo mayor tiene un síndrome nefrótico (le afecta en los riñones), por lo que periódicamente sufre recaídas que lo llevan a necesitar de internaciones y que le suministren corticoides. “Es una enfermedad crónica que va a tener hasta los 15 o 16 años y luego se le va a pasar. Pero cada vez que él tiene una recaída, se le hincha el riñón y necesitan internarlo”, repasa “Rula”, como la llaman sus conocidos.

El síndrome de su hijo, sumado a la diabetes de Ruth, llevan a que inevitablemente tengan que viajar los 4 (se suma el padre de los niños y esposo de Ruth, Franco) a Barcelona. Porque para la recuperación de Juanita necesitarán de, al menos, 6 meses. Y es un lapso en el que ni Ruth, ni Franco ni la propia Juanita pueden estar solos dados sus cuadros clínicos.

“En el caso de la enfermedad de Juanita, es algo que no se había detectado antes del embarazo. De hecho, ya me habían dicho que ella iba a nacer con un solo riñón, es algo que se sabía. Pero lo de la agenesia de radio bilateral y manobot no se vio antes”, resume la mujer. Y cuenta que, luego de que el caso de su hija tomara tanta notoriedad, fueron varios los padres de chicos con el mismo diagnóstico que se comunicaron con ella y le contaron que tampoco los detectaron durante el embarazo.

Hasta el momento, la familia Ghiotti Dávila ha juntado más de 9 millones de pesos que necesitan para la operación. Y aunque el haber conseguido los pasajes les alivia un poco la situación, siguen en campaña contrarreloj para llegar a los 15 millones de pesos antes del 9 de marzo.

“Para la cirugía necesitamos 15 millones de pesos argentinos, que es lo que sale”, resume la joven, quien vive en El Challao con toda su familia y que, hasta hace un tiempo, trabajó como empleada doméstica en casas de la zona. “Mi marido trabaja en un taller mecánico. Pero ahora, con lo de Juanita, hemos frenado un poco para priorizarla a ella”, aclara.

Cómo ayudar a Juanita

Gabriela Carmona, coordinadora del comedor Horneritos, fue quien tuvo la idea de preparar las pastas y pre pizzas que salieron a la venta esta semana (y que, todavía, siguen preparando). ¡Si hasta la propia Juanita está dando una mano en la preparación de las prepizzas!

Con la ayuda desinteresada de la gente que está en el comedor con ella, Gabriela se ha propuesto preparar mil bandejas de pasta y 500 paquetes de pre pizzas, todo casero. “La idea es venderlo a 500 pesos cada uno. Si lo logramos, vamos a juntar 750.000 pesos y va a estar todo un poquito más cerca todavía”, destacó Carmona.

Quienes deseen ayudar con los ingredientes para preparar la comida, pueden acercar al comedor Horneritos (Calle Horneros y Cisterna. Manzana “B” Casa “1″ Las Heras, El Algarrobal) o comunicarse con ella al 2613136783 para donar huevos, aceite, harina 0000 y descartables.

Además, ya durante el mes de marzo habrá una velada de boxeo Carmen de Areco (Provincia de Buenos Aires) y que contará con la participación del campeón “Chino” Maidana. “‘El Chino’ Maidana me dijo que después me iba a transferir toda la plata que se recaude para la operación de Juanita”, agrega la mamá de la niña, con ilusión.

Maidana acompaña a Juana y a su familia desde el primer momento en que comenzó la campaña para ayudar a la pequeña. Incluso, él boxeador los ayudó a viajar a Santiago del Estero a comienzos de año para una consulta con el médico español que ya revisó a Juanita y le asignó turno para la operación en Barcelona.

Cómo será la operación y cómo está Juanita

El 2 de enero pasado, la pequeña Juana y su familia viajaron a Santiago del Estero para tener una cita con el doctor español Francisco Soldado, especialista y toda una eminencia en cirugía de mano, plexo y microcirugía pediátrica. “Es un médico español, pero su esposa es de Santiago del Estero. Y, como parte de su fundación, todos los meses de enero realiza interconsultas a chicos de Argentina en Santiago del Estero. Esta vez tuvo 60 consultas y llegó a operar a 15 chicos”, explica su madre.

Y si bien el especialista llegó a revisar a Juanita en la provincia del Norte, llegó a la conclusión de que lo ideal –teniendo en cuenta lo que demandaría la recuperación- era operarla ya en España.

“La buena noticia, comparado con lo que era el primer diagnóstico, es que le va a operar las dos manos juntas. Si se operaban por separado, implicaba tener que estar un año y medio viviendo allá los cuatro. Pero, después de revisarla, vio que podía sacarle un huesito del gemelo y colocárselo en reemplazo del radio en la mano izquierda. Y en la mano derecha, que no se puede hacer trasplante óseo, va a ser directamente una centralización de muñeca”, detalla Ruth.

Toda la cirugía doble demandará entre 8 y 10 horas, mientras que la rehabilitación implicará 6 meses más. Lo positivo es que se reducirá a la mitad el tiempo previsto inicialmente, teniendo en cuenta que se intervendrá todo de una sola vez.

“Esto es para mejorar la calidad de vida de Juanita, para que pueda manipular mejor. Después de la cirugía va a comenzar con la kinesiología, que empezará en España y continuará en Mendoza”, cuenta Ruth Dávila.

Mientras tanto, Juanita no abandona su tierna, tímida y pícara sonrisa. Esa misma que esboza cada vez que su madre la filma, ya sea porque se está maquillando, bailando, jugando o hasta ayudándola a preparar milanesas. “Le gusta mucho nadar, ¡y está aprendiendo ahora! En Santiago del Estero terminó de aprender y nada todo el tiempo. Incluso, el doctor nos dijo que eso es muy bueno, porque es parte de la hidroterapia que va a necesitar para la recuperación”, concluye Ruth.

Cómo ayudar a Juanita

Cuenta Banco Nación

CBU: 0110636330063619298447

Alias: todo.por.juanita

Dónde se van a poder comprar las pastas y las pre pizzas

Sedes del Club Huracán Las Heras

- Las Heras (25 de mayo y Balbin, Las Heras)

- Lisandro Moyano y Martín Fierro

- Comedor Horneritos (Horneritos (Calle Horneros y Cisterna. Manzana “B” Casa “1″ Las Heras, El Algarrobal)