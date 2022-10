Juan Darthés declaró, no reconoció los hechos contra Thelma Fardín y se negó a responder preguntas

Juan Darthés declaró este jueves por primera vez en cuatro años tras la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardín y lo hizo ante la Justicia de Brasil. Según adelantó el abogado de la artista, el actor se negó a responder preguntas y se limitó a su declaración en la que negó los hechos.

Después de varios intentos dilatorios por parte de la defensa del actor, Darthés declaró por más de dos horas y Thelma siguió la audiencia desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación en Buenos Aires, acompañada de sus abogados.

La artista se negó a dar declaraciones ante la prensa al finalizar la audiencia y se la vio muy movilizada, contenida por el Colectivo Actrices Argentinas y sus afectos. “Que ahora hable la Justicia”, se limitó a decir frente a las cámaras y le dio pie a su abogado para que sea quien responda las preguntas de los periodistas.

El letrado de la artista fue quien dio declaraciones y aseguró que el actor “no reconoció los hechos”. “Contestó preguntas de la defensa No respondió preguntas de la Fiscalía ni de los abogados de Brasil de Thelma”, agregó mel abogado de Fardín.

Además, deslizó que el actor declaró lo mismo que dijo en la única entrevista que le dio a Mauro Viale antes de refugiarse en Brasil. Y, si bien no pudieron detallar cuál fue el contenido de esas declaraciones, el letrado se tomó el atrevimiento de expresar: “No creí su relato”.

Ahora, la finalizaciíon del caso está en manos de la Justicia de Brasil y en diciembre el juez podría dictar sentencia.

Juan Darthés declaró y no reconoció los hechos contra Thelma Fardín.

Thelma Fardín espera “que la Justicia esté a la altura”

Thelma Fardin dijo previo a la declaración de Juan Darthés que espera “que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos”, ante la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“Costó mucho llegar hasta acá, y llego con la expectativa de que la justicia esté a la altura del proceso que recorrimos”, afirmó Fardin acompañada por representantes de Amnistía Internacional (AI) y Actrices Argentinas.

En declaraciones a la prensa, Fardin aseveró que están “tratando de sentar una jurisprudencia, no sólo en este caso sino en todos los casos de todas las personas que se atreven a denunciar violencia sexual con lo revictimizante y lo violento que es atravesar el proceso de Justicia”.

Una Justicia que, según la actriz, “nos hace millones de pericias a nosotras y que recién después de cuatro años de que yo declarara terminemos litigando en el país que él eligió”.

Thelma Fardin hablando con los medios.

Fardin tienen la expectativa de que “la Justicia no sólo dé el ejemplo con mi caso, sino que también dé respuesta a todas las personas que denunciaron a partir de este caso y que buscan recorrer un camino de Justicia”.

Sobre sus sensaciones respecto del caso, afirmó que “pesó mucho durante todos estos años sobre mis espaldas. Y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas: decir que mentimos, que lo hacemos porque nos divierte estar en esta situación. Sin dudas es una lucha desigual, es muy fuerte el poder al que nos estamos enfrentando”.

“Si yo no tuviera todo este apoyo no sé cómo hubiera llegado hasta acá”, reflexionó. Y agregó que, si ella tuvo “tantas trabas en el camino, qué queda para quienes no tienen todas estas herramientas.

“La sensación es estar peleando con escarbadientes frente a un poder que se cierra, que se protegen entre ellos porque saben el oleaje que se viene cuando una habla”, reflexionó.