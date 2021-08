Joven mendocina varada en Suiza: “Nadie se hace cargo de nada ni te brindan facilidades para subsistir”

Desde el comienzo de la pandemia por coronavirus, son muchos los argentinos que quedaron varados en el extranjero por los protocolos que deben cumplirse en cuanto a viajes de larga distancia. Por otro lado, el Gobierno argentino analiza la idea de otorgar pasajes aéreos gratuitos para que extranjeros elijan el pais y, de esta manera, se reactive el turismo.

A causa de esta situación, Yamila Rauss (24), una joven estudiante mendocina reclama desde Suiza por la imposibilidad de retornar a la provincia. El vuelo de ida elegido por la joven se concretó el 20 de junio, con la ilusión de visitar a su familia. “Tenemos familia en Europa y hace muchos años no nos reuníamos” comentó Yamila quien aseguró que al momento de viajar no existían las restricciones para retornar a Argentina y, por esa razón, decidieron hacerlo.

Viajó a Suiza para vacacionar y no pudo retornar al país. Gentileza

Además de verse obligada a cancelar cualquier tipo de actividad planificada en su vuelta, también se vió afectado su hermano quien perdió dos semanas de clases presenciales en la Universidad por no poder volver a Mendoza: “Mi hermano tenía que volver el 4/8 pero dos días antes le cancelaron el vuelo así que perdió dos semanas de clases” agregó.

A diferencia de su hermano, la joven pudo enterarse con anterioridad que su vuelo no se concretaría, ya que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó una lista de vuelos autorizados durante todo el mes de agosto pero el suyo no aparecía allí. “Hasta que no te cancelan no podes hacer nada. Hablamos con la Embajada Argentina en Suiza y nos dijeron que tratáramos el tema con la aerolínea, no nos dieron bola” comentó indignada.

Desesperada por encontrar una respuesta y ayuda, entró a grupos de Facebook y Whatsapp de personas varadas en el extranjero para informarse de sus experiencias. “Fue muy fuerte ver muchas personas en la misma situación que nosotros, con vuelos reprogramados dos veces para dentro de dos meses o más” detalló.

Angustia y desesperación lejos del hogar

Ante la desesperante espera de una respuesta por parte de las aerolíneas o embajadas, los turistas acuden a alguna de las otras opciones viables. Una de ellas se trata de presentarse en el aeropuerto con toda la documentación (aunque se encuentren cancelados los vuelos) y valijas a la espera de que algunos lugares de los vuelos confirmados se encuentren libres; por otro lado, quienes disponen de mayor libertad económica optan por comprar pasajes nuevamente pero con destino a Uruguay y ahí tomar un vuelo privado ya que “a esos si los aprueban”. Con estas dos opciones de retorno han logrado volver al país alrededor de 15 argentinos.

“Muchas personas perdieron sus trabajos, familiares que no pudieron despedir, y varios niños están perdiendo clases presenciales por no poder volver al país” asegura Yamila.

Según el ANAC, existen listas de cupos prioritarios para gente que necesita volver con urgencia debido a algún tratamiento o enfermedad, pero la joven mendocina asegura que “cuando la gente se comunica a la aerolínea les dicen que esas listas nunca llegaron y deben seguir esperando”.