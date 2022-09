Joaquín, el niño autista que sorprende con sus dibujos, ya tiene su flamante computadora, una empresa cumplió su sueño

Una vez más, como suele suceder con numerosas historias relatadas por Los Andes, la solidaridad dijo presente entre los mendocinos apenas fue publicada una conmovedora nota sobre Joaquín Cáceres, un niño con autismo y retraso leve que se convirtió en el “artista” de la escuela Roque Alfredo Vitolo de Guaymallén y que sueña con una computadora para indagar sobre los dibujos que tanto lo apasionan.

Ayer, los comentarios y muestras de solidaridad de lectores de toda la provincia no hicieron más que representar una verdadera caricia al alma para toda la familia del niño.

“Gracias de todo corazón. Lloro de emoción al ver el video y las muestras de cariño hacia mi hijo. Dios los bendiga”, dijo la mamá, Ana Cáceres, a este medio.

Pero la historia de “Joaco” no quedó allí: al menos cinco personas ofrecieron donar la computadora que el niño tanto necesita para continuar desplegando todo su potencial. Finalmente, la empresa Reciclarg Recycling Technology SA antició a Los Andes que dejará un equipo en condiciones para acercar al domicilio en las próximas horas.

Mientras tanto, el resto de las PC que puedan llegar serán destinadas a otros niños de la escuela Vitolo que también necesitan ese equipamiento, además de ropa, zapatillas y útiles escolares.

“Gracias, gracias a todos los que nos están contactando. Somos muy afortunados. La escuela Vitolo está muy agradecida”, dijo, en un posteo, Cristian Montenegro, uno de los profesores de Joaquín y quien impulsó al niño a pintar la biblioteca del colegio.

“Necesito el contacto de la familia”, agregó otra lectora. Luego, otro mendocino dijo que tenía una PC en su poder destinada al “futuro artista”. Más tarde escribió Candela: “El autismo es la puerta que nos lleva a un mundo maravilloso por descubrir”.

“Por favor, quiero el contacto de su mamá”, seguían señalando los lectores a última hora de la noche.

“Joaquín ya tiene su computadora. Gracias infinitas a todos los mendocinos”, reiteró Montenegro.

También a través de Instagram, donde se difundió un tierno video de Joaquín pintando a Dragon Ball, su personaje favorito, escribió la empleadora de Ana, mamá de Joaquín, quien trabaja cuidando enfermos de noche.

“Es una madre única y necesita ayuda de verdad. A veces no come ella para darles a sus hijos. Sufre de miopía y no se compra los lentes para poder darles todo a sus niños”, relató la mujer, que padece Esclerosis Múltiple.

“Merece que la ayudemos entre todos. Ella viene a cuidarme de noche porque estoy enferma y su sonrisa y entrega son admirables. Puedo ser puente para quienes deseen colaborar”, señaló la mujer.

La historia de Joaquín es de mucha resiliencia. Debieron transcurrir siete años para que recibiera su diagnóstico: autismo y retraso leve, además de un trastorno del lenguaje.

Hasta ese día en que se supo, por fin, aquello que Joaquín padecía, la escuela normal era para él un padecimiento. Era discriminado, no tenía amigos y no se adaptaba. Tampoco sabía leer y se sentía solo.

“Dibujaba todo el día, grababa en su cabeza los personajes de la televisión, sobre todo a Dragon Ball, que sigue siendo fanático. Detallista al extremo, se aislaba de otros niños pero se refugiaba en sus dibujos”, relató su mamá.

Una vez conocido el diagnóstico, Ana decidió cambiar a su hijo y enviarlo a una escuela especial donde consideró que estaría contenido. Fue así que optó por la 2-015 Roque Alfredo Vitolo, también de Guaymallén, establecimiento que le abrió un mundo nuevo y logró que el niño explotara todo su potencial.

“Es el artista del colegio, un dibujante maravilloso que está colaborando con la pintura de la biblioteca”, expresó el docente Cristian Montenegro, también muralista, quien observó cómo el niño empezó a contemplar su tarea, a seguirlo. “Le pregunté si quería ayudarme y enseguida puso manos a la obra”, dijo.

Joaquín anda por la vida siempre con lápiz y papel observando su entorno, la televisión y hasta los juguetes. Invariablemente, además, acude al ciber de su barrio para indagar dibujos en Internet y sacar ideas.

“No tenemos computadora en casa y él sabe que hoy es imposible. Sueña con su PC”, dijo Ana y con esa frase enterneció a todo Mendoza.

“Dibuja y a veces vende sus obras a la familia o a sus maestras, que siempre lo han estimulado. Creo que cambiarlo a esta escuela especial fue la mejor decisión que pude haber tomado porque está feliz, integrado, lo alientan a seguir dibujando y, como si fuera poco, aprendió a leer, algo que siempre quiso lograr”, concluyó.

Para seguir colaborando

La escuela Vitolo necesita distintos elementos, útiles escolares, ropa, zapatillas y computadoras. Los interesados pueden contactarse con el docente Cristian Montenegro, telf. 2616 89-8687