Jeep Compass turbodiésel: un motor que le queda perfecto

El Jeep Compass es el SUV mediano más exitoso de nuestro mercado. Tuvo una gran ventaja para posicionarse como líder de su segmento, no tenía rivales Mercosur (el Compass es brasileño), y por eso era la opción más económica. Todo esto lo decimos en pasado, porque acaba de presentarse el Toyota Corolla Cross fabricado en Brasil (cuya comercialización empieza en abril) y, entre mayo y junio, se espera el Volkswagen Taos que se produce en la Argentina. Dos rivales de fuste, pero creemos que el Compass seguirá teniendo algunas ventajas. ¿Por qué? Lo primero que hay que decir es que Jeep es una marca legendaria entre los vehículos “todoterreno”. Podríamos decir que todos los 4x4 para uso civil derivan de aquel Jeep Willys que había nacido para la Segunda Guerra y que después comenzó a venderse a particulares con espíritu aventurero. Aquella parrilla frontal de siete ranuras sigue vigente hasta hoy en todos los SUV de la marca. (Siempre lo aclaramos, perdón a los que aburrimos con esto: SUV significa Sport Utility Vehicle; es decir, estas “camionetas”, como las llama la gente, técnicamente son utilitarios deportivos).

Además, el diseño de este Compass es muy similar al del Jeep Grand Cherokee, el SUV más grande y lujoso de la marca, un vehículo de alrededor de 100 mil dólares. Quienes compren un Compass, entonces (desde $3.898.000), tendrán un mini Grand Cherokee.

¡Qué prestigio! Y por otro lado, el Jeep Compass, si bien no es un off road “purasangre” (todos los Jeep se fueron “civilizando” porque el mayor uso que se le da a esta clase de vehículos es sobre el asfalto, en ciudad y en ruta), seguirá siendo el SUV mediano más propicio para el off road; es decir, para salirse del camino y disfrutar del manejo 4x4. Además, los dos Mercosur que llegan no tendrán una opción turbodiésel como este Compass. Se ofrecen varias opciones del Jeep Compass. La versión más económica, la de 3.898.000 pesos, es 4x2 o de tracción simple (delantera), con el motor naftero 2.4 de 174 CV y una caja automática de 6 marchas.

Con la misma mecánica, hay una versión más equipada por $4.492.800. La versión Limited (la full) tiene a su vez tres opciones: el 4x4 con el motor naftero 2.4 y caja automática de 9 marchas ($5.295.000) y dos variantes con el motor turbodiésel 2.0 de 170 CV y caja automática de 9: una se llama Limited y la otra Trailhawk, de mecánica idéntica pero con algunos detalles que la hacen todavía más off road, como un paragolpes distinto para darle un mejor ángulo de ataque para enfrentar obstáculos, unos neumáticos más “barreros” y algunos detalles estéticos distintivos.

Estas dos versiones turbodiésel cuestan más o menos lo mismo (Limited, $5.349.500 y Trailhawk $5.399.500), así que la elección será cuestión de gusto o de aceptar la que haya en la concesionaria (algo que sucede mucho en estos tiempos de poco stock de unidades importadas).

Tampoco hay mucha diferencia de precio con el Compass Limited naftero, pero sí hay diferencias de rendimiento. Los consumos de esta versión turbodiésel son muy bajos: a 100 km/h necesita 5 litros cada 100 kilómetros, mientras que a 120km/h consume apenas 7 litros cada 100. El tanque tiene 60 litros, por lo que la autonomía es excelente para viajes largos. El consumo en ciudad es de unos 8 litros cada 100 kilómetros y acá es donde más se nota la diferencia con el naftero, que gasta unos 13 litros cada 100. Un dato a tener en cuenta es que a los turbodiésel de última generación, como este motor del Compass, debe cargársele el diésel premium, el más caro, que cuesta algo más que la nafta súper, perfectamente compatible con el motor naftero 2.4. Pero igual, con esa diferencia de consumos y de autonomía en ruta, sigue siendo más conveniente el turbosiésel.

Para acelerar de 0 a 100km/h este gasolero turboalimentado necesita alrededor de 12 segundos, nada mal. Pero el naftero aspirado 2.4 necesita unos 10,5 segundos para la misma prueba. Es un poco más ágil. Decimos que el Jeep Compass es el SUV más propicio para la práctica del off road de su categoría porque, además de ser 4x4, tiene un muy buen sistema electrónico de ayuda a la tracción. Ningún vehículo de esta clase tiene caja de transferencia o de fuerza (la baja, como la conocen muchos), pero el Compass trae, al lado de la selectora de cambios, una ruedita desde donde podemos manejar el Select-Terrain, un sistema con configuraciones predeterminadas, que harán más fácil nuestro paso por nieve, barro y arena. También encontramos la ayuda para descenso de pendientes y dos botones: 4WD Low (una marcha de relación bien corta para cuando necesitemos mayor fuerza de empuje) y 4WD Lock, que mantiene siempre acoplado el diferencial trasero, para ofrecer tracción permanente en las cuatro ruedas hasta una velocidad máxima de 80 km/h.

En materia de seguridad, este Compass turbodiésel (tanto Limited como Trailhawk) viene de serie con airbags frontales y laterales para conductor y acompañante. El conductor suma protección en las rodillas y las plazas delanteras y traseras cuentan con airbags de tipo cortina. Son siete bolsas de aire en total. Y además de los controles electrónicos de tracción y estabilidad, viene con varias asistencias a la conducción (ADAS), como el alerta de cambio carril, el control de velocidad crucero adaptativo, la alerta de tráfico cruzado, la alerta de riesgo de colisión y el frenado autónomo de emergencia.