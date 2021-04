Isabella, la niña maipucina solidaria, que con 11 años organiza un festival para ayudar a merenderos

“Si pude hacer feliz con mis manos a un niño, significa que con mis acciones podré hacer feliz a muchos”, dice con su amorosa voz Isabella Milagros Pereyra. La pequeña maipucina de 11 años tejió mantas que llegaron al hospital Notti y cuando vió la foto de una nena en tratamiento que la había recibido, la inspiró a soñar con algo “más grande” para ayudar.

Este Viernes 16 de Abril a las 21hs, aquél deseo se verá plasmado en un festival solidario, que con el apoyo de Maipú Municipio, tendrá en escena las presentaciones de Johana Quinteros y la Compañía Kuruka Circo.

Desde su concepción, la vida de Isabella está llena de pequeños milagros, por eso su segundo nombre es ese. Primero fue su llegada inesperada cuando en la familia acababan de pasar por un gran duelo y luego el milagro de volver a nacer aquel 18 de noviembre de 2009, cuando con tan solo 4 meses de vida la operaron a corazón abierto. “Mi corazón tiene un parche porque nací como dice la canción, con el corazón con agujerito”, dice Isabella con esa alegría con la que anda por la vida. Fueron 7 interminables horas para su mamá y papá pero resistió y a los 4 días, nuevamente como un milagro ya era dada de alta.

“Mi hija tiene una fortaleza increíble, llegó a mi vida cuando el dolor por la pérdida de mi padre me tenía devastada. Mi embarazo no salía en ni en los análisis de sangre ni en las ecografías pero Isa estaba, recuerdo como si fuera hoy cuando junto a mi marido y mis otros hijos lloramos cuando por fin escuchamos el corazón de Isabella latir. El médico dijo que ella estaba aferrada a un hilo de vida y así es mi hija, se aferra por la belleza de la vida que en este caso es el sentido de la solidaridad”, cuenta Carina Gamboa, mamá de Isabella.

No hay edad para ayudar

Aunque la estricta cuarentena al inicio de la pandemia fue un tramo muy duro en la vida de Isabella, aquella mantita tejida por sus manos, llegó no solo a abrigar a pacientes del hospital Notti, sino a expresar todo lo que es su corazón solidario. De ahí en más su espíritu se encendió y decidió empezar a juntar, ropa, alimentos no perecederos, juguetes y donarlos a merenderos de su departamento.

“Hoy mi casa tiene un cuarto lleno de cajas de ropa, porque jamás le entregaría prendas a otra persona en una bolsa de residuos, con mi familia ponemos todo al sol, sanitizamos, lavamos, planchamos y ponemos en cajas. Quiero que los niños reciban esas cajas con aroma a ropa limpia, porque me importa que se sientan bien”, dice Isabella que todo el tiempo hace derramar lágrimas de orgullo a su mamá.

“Mi hija siente empatía por las personas humildes, ella me ha escuchado contar mi propia historia, vengo de un hogar de pobreza, donde a veces no había cena, o incluso vendíamos huevos para poder sobrevivir. Isabella sabe que así como hay chicos que su sueño es tener un celular por ejemplo, hay otros que su sueño es tener un par de zapatillas para no andar descalzos. Ella entiende que no es su responsabilidad claro, pero se le ilumina el alma hacerlo y si la hace feliz aquí estamos acompañándola”, dice su amorosa mamá.

Corazón Solidario

Este Viernes 16 de Abril a las 21:00hs, Isabella tendrá su anhelado festival solidario, un evento que cuenta con la producción y auspicio de Maipú Municipio, y con la actuación de la talentosa cantante maipucina Johana Quinteros y los divertidos y creativos, Compañía Kuruka Circo.

La entrada para el espectáculo podrá ser canjeada por una caja de leche y las entradas pueden ya retirarse los días hábiles en Teatro Imperial (Perón y Pescara de Maipú) de 08 a 12hs o en Casa Doña Paula (Pescara 500 de Maipú).

La leche recolectada será a beneficio de los merenderos “Pancitas llenas”, “Neófitos”, “Angelitos negros” y “Comedor de los abuelos”. “Si una vez podés hacer algo por alguien significa que lo podés repetir, así se hace un circulo de acciones solidarias y más gente se suma. Quiero hacer cosas por los demás toda la vida”, dice esta maravillosa pequeña.