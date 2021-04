Investigadores argentinos concluyeron que el 100% de personas con 2 dosis de la Sputnik tienen anticuerpos

Un estudio hecho en Argentina sobre la respuesta del sistema inmunológico luego de recibir la vacuna rusa Sputnik- V, mostró que en 100% de individuos analizados, el inoculante indujo una respuesta humoral contra la proteína Spike del virus SARS CoV-2. Esto 21 días después de aplicada la segunda dosis.

Se trata de una evaluación de Niveles de Anticuerpos específicos contra este microorganismo realizado en conjunto por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Instituto Leloir y el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS) de Conicet.

Otra de las conclusiones es que la respuesta no es la misma entre quienes han tenido la infección y quienes no, ya que entre los primeros se sostiene que la respuesta es más robusta. En ellos se activa la memoria del sistema inmune y logran una alta protección con la primera dosis que no se amplía demasiado con la segunda.

“Estos resultados indican que la infección previa genera memoria inmunológica y que la reactivación de las células de memoria frente a una dosis de vacuna da lugar a niveles de anticuerpos muy superiores a aquellos producidos en individuos que no registran infección previa. Asimismo no se detectó un aumento significativo en el título de anticuerpos al aplicar la segunda dosis en individuos previamente infectados, sugiriendo que esta población no recibiría un beneficio adicional al recibir una segunda dosis en los tiempos analizados”, explica el informe.

Lo que hizo este equipo fue realizar un abordaje entre 288 individuos, en dos grupos. El grupo 1 estaba conformado por quienes no habían tenido contacto con el virus, confirmado mediante estudios de anticuerpos previos a la vacunación. Además un segundo grupo que sí.

Se evaluó la respuesta después de 21 días de aplicada la primera y la segunda dosis. En ese marco se concluyó además que la respuesta es un poco menor entre los menores de 60 años.

“Los resultados globales indican que a los 21 días después de la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 94% de los individuos analizados del grupo 1 desarrolló anticuerpos IgG específicos anti-Spike, mientras que a los 21 días de la segunda dosis el 100% de los vacunados del grupo 1 desarrolló dichos anticuerpos”, detalla.

En el grupo 1 “en relación a la respuesta humoral en función de las edades, empleando una dosis, el 96% de individuos menores de 60 años tuvieron anticuerpos reactivos mientras que la reactividad fue detectada en el 89% de individuos mayores de 60 años”, se explica.

La vacuna rusa fue la primera en ingresar a Argentina en diciembre y la que se está utilizando más ampliamente, en particular en adultos mayores.

Segunda dosis

Por otra parte, los investigadores pudieron determinar que la respuesta inmune observada 21 días después de la segunda dosis muestra un aumento significativo del título de anticuerpos en todos los voluntarios del grupo 1(sin contacto previo con el virus). Pero en el grupo 2, por el contrario, no se observaron diferencias significativas cuando se comparan los títulos obtenidos después de una o dos dosis.

En ese contexto se trae a colación que estudios recientes realizados con las vacunas de Pfizer y Moderna han mostrado que la respuesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es muy elevada y que la segunda dosis no aporta un aumento en dicha respuesta. Para ellos, esto sugiere que “no habría ventaja adicional en aplicar una segunda dosis”.

“En este estudio observamos que la media geométrica de títulos de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de vacuna es 4,6 veces superior al de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el protocolo completo de vacunación de dos dosis”, remarcan. Resta determinar cuánto dura la inmunidad que confiere .

El abordaje

En el trabajo se realizó un análisis longitudinal de 288 individuos vacunados, hasta el momento se procesaron 1.200 muestras y se realizaron más de 10.000 determinaciones. En el protocolo empleado, se tomaron muestras de plasma previo a la vacunación (nivel basal), a los 21 días de aplicarse la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis. La cohorte empleada en esta etapa está compuesta por personal de salud del subsector público de la Provincia de Buenos Aires de más de 18 años separadas en dos cohortes una de 18 a 59 años y otra de más de 60 años. El estudio continuará por medio de la evaluación de muestras que se obtendrán después de 4 y 6 meses de haberse aplicado la primera dosis.

Para cada muestra de plasma recibido se evaluó el título de anticuerpos de tipo IgG anti-Spike y anti-RBD empleando el test de ELISA COVIDAR y se determinó la funcionalidad de dichos anticuerpos mediante ensayos de neutralización con el virus SARS-CoV-2 cepa salvaje y con el sistema de virus pseudotipado, VSV-GFP, expresando la proteína Spike en su superficie.