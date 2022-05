Insólito: una familia usurpó una carpa para hacer hisopados en Santa Fe

Una familia de Santa Fe usurpó una carpa que se había utilizado para realizar hisopados de coronavirus. Las personas llevan dos meses viviendo en la mencionada carpa y se niegan a abandonarla.

Según explicó el director del Samco de Santo Tomé, hace un tiempo decidieron desmontar la carpa colocada en el contexto de la pandemia pero debido a esta situación se han visto imposibilitados.

“Estos moradores permanecen en la carpa desde el 23 de febrero, con los riesgos que esto implica para ellos y con las dificultades operativas que genera en el hospital”, dijo Claudio Frausin a AIRE de Santa Fe.

“La semana pasada encendieron fuego en el interior de la carpa, lo que pone en riesgo su salud pero también la integridad estructural del Samco y la seguridad física de sus trabajadores y usuarios. Hemos decidido que los hisopados se van a realizar en la guardia respiratoria, con lo cual en las próximas horas o en los próximos días esa carpa va a ser retirada”, explicó.

Frausin contó que este lunes se acercó hasta la carpa junto a una trabajadora social para informarle a las personas que tenían que desalojar la carpa pero solo recibieron gritos e insultos.

En diálogo con el mismo medio, la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, contó que son tres adultos mayores, de los cuales uno -de más de 80 años- accedió a ser trasladado a un geriátrico.

Los dos restantes tienen entre 50 y 60 años y se niegan a irse, a pesar de que la municipalidad les ha ofrecido otras alternativas habitacionales.

“Ofrecimos alquilarles una casa, pero lo rechazan. Hemos acordado un trabajo conjunto con Salud Mental de la provincia. No podemos sacarlos a la fuerza porque estaríamos secuestrando a dos personas”, dijo Qüesta.

“Quisiéramos no tener que estar pagando más por esa carpa, pero cómo hacemos con esas personas que no están viviendo en condiciones adecuadas, que se viene el frío, que complica el trabajo del Samco. Necesitamos que Salud Mental nos dé herramientas para resolver el problema, porque por las buenas y charlando no logramos sacar a estas personas”, cerró.