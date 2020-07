Insólito: un intendente jujeño copió el discurso de la película “El Día de la Independencia” en el acto del 9 de Julio

En cada jornada patria en donde se conmemora un acontecimiento histórico de trascendencia para el país, es costumbre que los representantes políticos pronuncien un discurso que fomente y promueva el sentimiento de identificación nacional.

Para lograr este propósito es necesario seleccionar las palabras adecuadas. Quizás utilizar una frase de un pensador político puede ser un buen disparador para comenzar. Ahora bien, qué ocurre cuando se copia textualmente un discurso de una película.

Esto fue lo que le pasó al intendente de Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, quién pronunció las palabras que el actor Jeff Goldblum, en la piel del presidente de los Estados Unidos dice en el film “Día de la Independencia”.

Modificando algunas palabras y ajustando el escrito al contexto actual de pandemia el intendente dijo, “Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

Desafortunadamente para él, algún memorioso o fanático de las películas de ciencia ficción reconoció la estructura de su discurso en el cual plagió varias partes de la emotiva arenga previa a la batalla final contra los alienígenas, según consigna Infobae.

Quizás esto hubiera pasado desapercibido si la película no fuera tan conocida. Sin embargo en la fecha de su estreno fue un verdadero éxito de taquilla y se transformó rápidamente en un clásico de ciencia ficción.