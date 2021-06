Insólito: un hombre asegura que se le achicó el pene tras recibir la vacuna contra el coronavirus

Un córdobes aseguró que se le achicó el pene tras recibir la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. En una entrevista para la radio Suquía, el hombre dio detalles de la supuesta secuela.

“Dejó en claro que no tengo nada contra la vacuna pero si estoy con este problema”, indicó el hombre en el programa de la mañana de la estación radial.

“En la noche me dio fiebre. Posterior a la vacunación me indicaron que podría ocurrir por lo que tomé un paracetamol. Ya en la madrugada del domingo noté que mi miembro ya no tenía el tamaño real como asimismo había reducido mi apetito sexual. Hasta la fecha sigo con la misma situación”, dijo.

Ante esta situación, la producción se comunicó con el médico Manuel López Seoane en busca de una respuesta autorizada.

“No nos ha llegado en estos meses este tipo de síntomas. He escuchado casos de algunas trombosis que provocan erecciones prolongadas e involuntarias”, explicó el cirujano especialista en urología.

“Se trata de una trombosis que disminuyó el retorno venoso, y hace que el pene se llene de sangre. Hay varios casos descritos de ese tipo con respecto a las vacunas”, agregó .

En cuanto al caso del cordobés que llamó a la radio, el médico explicó que podría tratarse de un déficit de llegada de sangre por lo que disminuye el tamaño y no tiene respuesta ante un estímulo.

“El paciente debe comunicarlo por el riesgo de una mala circulación periférica sobre los miembro inferiores”, apuntó López Seona en diálogo con el programa La Súper Mañana.

Plan de vacunación argentino

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todo el país 17.895.790 vacunas y las aplicadas totalizan 15.012.734: 11.888.649 personas recibieron la primera dosis y 3.124.085 ambas.