Insólito: subió con su auto por una rampa peatonal y se quedó incrustado

Un conductor alcoholizado quiso subir su auto por un puente peatonal y el vehículo quedó incrustado, necesitando la ayuda de oficiales de policía para salir del lugar. El hecho ocurrió en la zona de Alto Comedero, en la capital de Jujuy. Al hombre se le labró una contravención por realizar la peligrosa maniobra y debió recibir atención médica.

El confuso episodio tuvo lugar cerca de las 8:00 de la mañana del sábado, sobre la pasarela que se encuentra en las cercanías del Barrio Sargento Cabral, en la Ruta Nacional 9, indicó el medio JujuyalMomento. Según reconstruyeron medios locales de San Salvador de Jujuy, el conductor del Renault Sandero gris tendría 26 años y salía de un conocido local bailable con un aparente estado de ebriedad.

Como se puede ver en las imágenes que trascendieron del hecho, el automovilista se disponía a subir por la rampa que atraviesa la autopista y, en su ascenso, casi embiste a un peatón que se encontraba en la pasarela. Algunos metros más arriba, el auto se incrustó en la misma e impidió el descenso de los pasajeros.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales, quienes ayudaron al joven a salir del auto, debido a la imposibilidad de abrir las puertas. El rodado, por su parte, fue removido con remolques y, posteriormente, secuestrado por las autoridades. En tanto, pese a soportar el peso del rodado la estructura del puente fue comprometida.

El conductor habría estado en un boliche cerca de la zona la noche anterior al hecho. Foto: Gentileza Jujuy al día.

Afortunadamente, no se registraron heridos pese a la peligrosa maniobra. El conductor fue trasladado por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) a un centro médico pero los galenos precisaron que no presentaba lesiones graves.

En tanto, intervino la Seccional N°62 y al conductor se le labró una contravención a causa de la peligrosa maniobra.

