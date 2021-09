Insólito: cayó al piso con su moto, sufrió una fractura expuesta y lo enyesaron con cartones en el hospital

Sergio Kronemberg, un hombre de 35 años, sufrió un accidente en su moto el pasado domingo en Chaco y quedó inconsciente. Un grupo de jóvenes que pasaba por el lugar lo vio tendido en el suelo, llamó a la policía y avisó a la familia. La ambulancia tardó más de una hora en arribar al lugar y trasladarlo hasta el establecimiento sanitario.

Lo curioso de este suceso ocurrió después. El sujeto fue trasladado al hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli, donde en lugar de colocarle una férula o un yeso, lo entablillaron con el cartón de una caja a la que rodearon de papel y gasa.

En diálogo con TN, el hombre habló sobre su accidente: “Lo único que me acuerdo es que sufrí mucho dolor y me quisieron hisopar”.

Sergio debió ser trasladado al hospital de Intendente Roque Sáenz Peña, que queda a 150 kilómetros, ya que en Castelli no intervienen quirúrgicamente en casos de esta gravedad. Ahora espera ser operado para comenzar a curar su tobillo.

En diálogo con Radio Rivadavia, Cecilia, la hermana de Sergio, comentó enojada: “Con pedazos de cartones lo entablillaron a mi hermano con una fractura expuesta. ¿Qué te puede sostener un cartón estando quebrado? No hubo explicación de lo que han hecho y justificaron un montón de cosas, no se hacen responsables de las malas acciones que están cometiendo”.

Mientras hacía su descargo, la comunicaron con Félix Ruiz, el director del hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli, quien explicó que lo ocurrido no se trató de una falta de insumos, sino de una mala decisión profesional: “Posiblemente le falte capacitación al médico y se evaluará su criterio. Hay un médico general acá, la estabilidad que le dio con este material seguramente no está indicada y no sé por qué no usó la férula automática que estaba en el servicio”.

En ese sentido, Ruiz explicó que a Sergio “se lo derivó a otro hospital como a todos los casos de mayor complejidad”, y amplió: “Nosotros estamos en la puerta del Impenetrable y por eso quería describir el escenario, con todo lo que se avanzó, aún hay déficit de recursos humanos. A veces uno habla pensando que es como en Buenos Aires y no es todo así, hay muchas otras realidades y con escenarios diferentes”.

“Yo no estoy defendiendo nada, estoy tratando de explicar. Es un hospital regional de 150 camas, hay mucho esfuerzo, acá nacen dos mil niños por año, no estamos en lo mejor y hay mucho por corregir, no fue por falta de insumos el problema sino por falta de especialistas y de recursos humanos”.

E insistió: “Fue mal criterio del profesional”.

Para Cecilia desde el hospital se están intentando justificar por lo ocurrido y explicó: “Hay mucha gente que está comentando que ha ido y no hay nada en el hospital. El gobierno se tiene que hacer cargo y él como director solicitar lo que se necesita”.

Desde el hospital de Sáenz Peña, Sergio dijo que ahora está bien porque lo están atendiendo y eligió no cargar las tintas contras los profesionales: “Mi reclamo no es contra los médicos y enfermeros de Castelli porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. No puedo creer que un hospital tan grande no tenga lo mínimo y necesario. Acá vive mucha gente que merece ser atendida de la mejor manera”.

“Juan José Castelli es un pueblo grande, y no hay otros hospitales cerca. Lamentablemente tenemos que recorrer muchos kilómetros para conseguir una buena atención. No tienen insumos, o tienen nada. Es un hospital que tendría que estar bien equipado para brindar la atención que nos merecemos. Por eso le pido a los directivos, al intendente y al gobernador que se ocupen del tema, porque esto pasa hace mucho años y nadie nos da una solución”, concluyó indignado.