Insólito accidente: el video donde una mujer avanza con la rampa arriba y cae de punta a la planta baja

Ocurrió en el partido de Lomas de Zamora. La conductora no es vecina del edificio sino que suele dar clases particulares. Los usuarios siguen sin comprender qué le sucedió, aunque aseguran que podía ir con el celular.

El insólito accidente en Lomas de Zamora quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Por suerte, la conductora salió ilesa del episodio que fue registrado en video. Usuarios de internet, al ver que la joven no presentaba heridas ni dolor, bromearon con la situación. “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”, comentó un internauta en una de las publicaciones virales.

Video y reacción de las redes sociales

El hecho ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 9100. La mujer, que no es vecina del lugar sino una profesora particular que suele dar clases allí, no advirtió que la rampa que conecta ambos niveles estaba arriba y continuó su marcha. Todavía no hay una respuesta al accionar.

La grabación muestra cómo el auto avanza confiado hacia la rampa y tras quedar suspendido con las ruedas delanteras en el aire rebota dos veces antes de precipitarse. El vehículo cayó de punta hacia la planta baja. Desconcertados y sin entender, muchos aludieron a que la joven podía estar con el celular.

Mientras la rampa bajaba lentamente a su lugar, el auto quedó acomodado, pero con la trompa destrozada. La conductora no esperó a que la misma bajara completamente para abrir la puerta y salir, momento en el que una vecina se acerca a ofrecer ayuda. Su reacción fue de sorpresa absoluta.

En redes sociales, muchos usuarios especularon qué le habría ocurrido a la joven. Además de críticas sobre su error y contra la seguridad del sistema de rampas, abundaron los comentarios bromistas. “El que tiene plata baja como quiere”, escribió un usuario, recibiendo miles de “me gusta”.

