La Tupac Amaru sale a buscar apoyo internacional para reclamar la libertad de Milagro Sala

El coordinador de la Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, anunció hoy que esta semana se inició una campaña internacional para reclamar la libertad de Milagro Sala y contó que la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) entregó el miércoles una carta a la delegación argentina en el marco de la gira presidencial por Europa en la que plantearon que entre 2015-2019 “hubo una persecución planificada y organizada” contra la dirigente jujeña.

En declaraciones a la radio La 990, Garfagnini señaló que desde la Túpac Amaru, junto a organismos de Derechos Humanos y argentinos que residen fuera de país, comenzaron “a dinamizar una campaña internacional” a la que adherirán “diputados, intelectuales, personalidades del movimiento obrero de distintos lugares del mundo” para pedir por la libertad de Sala, que cumple prisión domiciliaria en su vivienda del barrio Cuyaya, en las afueras de la capital jujeña.

La carta de los argentinos residentes en Francia pide la liberación de Sala, está dirigida al presidente Alberto Fernández y fue acompañada junto con una declaración firmada por cientos de personalidades entre las que se encuentran la escritora Alicia Dujovne Ortiz, el excandidato a presidente Jean-Luc Melénchon, el pianista Miguel Ángel Estrella y la abogada Sophie Thonon, de la asociación France Amérique-Latine.

En relación al debate sobre la tarjeta Alimentar, Garfagnini dijo que “está de acuerdo con que se haya ampliado” y planteó que “cuestionar eso me parece un error”, aunque recordó que “la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza”, por lo que instó a crear trabajo, de forma rápida, con la acción del Estado. Garfagnini, quien se definió como “parte del Frente de Todos”, consideró en ese sentido que el Ejecutivo debería implementar políticas de creación rápida de empleo, “como el plan de emergencia habitacional que desarrolló Néstor Kirchner, por el cual las cooperativas construyeron viviendas y pudieron emplear a miles y miles de argentinos desocupados”.

En ese marco, calificó a la coyuntura económica atravesada por la pandemia como “una situación parecida a la posguerra” ante la cual, recordó, (Juan Domingo) Perón utilizó al “Estado como motor y protagonista de la generación de producción, trabajo y desarrollo”, y luego remarcó que con la tonelada de soja a 600 dólares se debe evitar que haya un “Estado pobre en un país rico”. Por último, Garfagnini pidió que se incorporen a la campañas de vacunación, como grupos prioritarios, a “cocineras y cocineros populares” ya que son, remarcó, “quienes vienen sosteniendo un tejido social cada vez más deteriorado”.

”Si yo les muestro mi grupo de WhatsApp de delegados (de la Túpac Amaru) no saben lo que es: Covid, muerte, todos los días muere un compañero, una cocinera de un comedor... Que hace dos meses estemos discutiendo si los vacunamos o no los vacunamos me parece un disparate”, señaló.