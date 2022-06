Ingeniero agrónomo, ejecutivo y actor: la increíble vida del “Profesor Jirafales”

Rubén Aguirre, mejor conocido como “Profesor Jirafales”, comenzó con su popularidad con el universo de Cherpiritio. El hombre sufrió un accidente que lo dejó enfermo y discapacitado, por lo que su vida dio un giro completó y cambió su destino para siempre.

Aguirre nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, México. Se recibió de ingeniero agrónomo y le dedicó muchos años a esa profesión, pero él tenía un amor especial por los medios de comunicación y la actuación, por lo que decidió enfocarse en eso.

“Trabajé en una propiedad agrícola, donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre, desde muy chico me gustó. De niño imitaba a los vendedores de la calle que pasaban por mi casa”, reveló en una entrevista.

Decidido a dedicarse a lo que verdaderamente le apasionaba, el “Profesor Jirafales” comenzó a trabajar en Televisa. Allí se desempeñaba como alto ejecutivo de la cadena mexicana y su trabajo consistía en captar nuevos talentos. Fue en ese momento cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Cuando conoció al actor, fue él mismo quien convenció a las autoridades del canal para que le dieran su papel.

Y así, el actor comenzó todos los sábados con las “Chespirotadas”. Pero lamentablemente, desde el canal no le permitían hacer las dos cosas: cumplir su rol de jefe y de actor, por lo que Aguirre tuvo que elegir entre las dos y eligió a Chespirito.

“Mi mujer fue la primera en dejar de hablarme. Me decía que estaba loco, que ganaba muy bien y con la actuación no iba a ganar nada. Estuvo dos meses sin hablarme”, comentó el actor entre risas en una entrevista con Susana Giménez.

Lo cierto es que el hombre no se equivocó, su bigote prolijo, su sombrero y sus frases románticas lo llevaron a ser el personaje que lo llevaría a lo más alto de la fama en la vecindad de “El chavo”.

Dentro de “Chespirito”, Aguirre también interpretó a Rufino Rufián, Lucas Tañeda y le dio vida al Sargento Refugio Pazguato, quien ponía en la vereda a El Chompiras.

El actor disfrutó de la actuación por muchos años, pero en 2013 anunció su retiro de los escenarios tras 46 años de carrera. Aguirre debía enfocarse en su salud, que más tarde comenzó a sufrir complicaciones debido a una diabetes que padecía.

Lamentablemente, el 17 de junio de 2016 Rubén Aguirre falleció y, con él, la infancia de muchos fanáticos. Fue un amigo íntimo quien confirmó la triste noticia a través de las redes sociales. El actor murió por un cuadro de neumonía grave y además, la diabetes le había debilitado el corazón con el pasar de los años.

“Se despidió rodeado de amor, muy tranquilo y sabiendo que dejaba a una familia muy fuerte y unida”, escribió su hija Verónica.