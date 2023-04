Indignación por el estado de un monumento en homenaje a los veteranos de Malvinas en San Rafael

A 41 años del momento en que las tropas argentinas desembarcaron en las costas de las islas Malvinas Argentinas para reclamar su soberanía -episodio registrado durante el 2 de abril de 1982-, el estado de una obra artística en conmemoración a los veteranos y caídos en Malvinas, situada en Monte Comán (San Rafael) es deplorable. No se trata de una obra más, sino que es parte de una serie de 63 esculturas conmemorativas que se instalaron en distintas ciudades argentinas, aunque en este distrito sanrafaelino ya no queda prácticamente nada de lo que alguna vez fue.

“Se inauguró en agosto de 2022 y es una hortensia hecha con venecitas de vidrio. Ya para octubre se había empezado a deteriorar, y ahora no le queda ninguno de los pétalos. Me he hasta ofrecido a restaurarla, porque me duele mucho que esté así. Pero no he podido coordinar aún”, destaca la autora de la obra, Nancy Miriam Funes a Los Andes. Ella vive en Buenos Aires y, a raíz de fotografías que le han enviado desde Monte Comán -y donde se ve que la obra ha quedado destruida y le quitaron todos los rozos de vidrio-, ha tomado conocimiento de la situación.

Indignación por el estado de una escultura en homenaje a los caídos en Malvinas en San Rafael. Foto: Gentileza Nancy Funes.

Desde la Municipalidad de San Rafael reconocieron que desde hace tiempo tienen serios inconvenientes con el vandalismo, al tiempo que reconocieron que están trabajando en articular todo lo necesario para refaccionar la emotiva obra, que es parte de toda una serie replicada a nivel nacional.

El emotivo significado de la obra para los caídos en Malvinas

Nancy Miriam Funes es artista y es una de las protagonistas, autoras y partícipes de la serie de obras “Pétalos perpetuos, hortensias para nuestros Héroes de Malvinas”. Cada una de estas esculturas cuenta con 649 pétalos que conforman una gran flor conmemorativa, y el número no es casual: 649 es la cantidad de combatientes argentinos que cayeron en batalla mientras se extendió la Guerra de Malvinas.

“Cada pétalo es un homenaje a un héroe de Malvinas. Es una obra de Silvia Kuhn, ella tuvo la idea y se está realizando en todo el país. Todos esos pétalos forman una hortensia de 52 centímetros y son todas iguales las obras. En una primera etapa se realizaron 63″, describe Funes sobre el trabajo.

Precisamente ayer, al conmemorarse el 41 aniversario del desembarco y la recuperación de las Malvinas por parte de las tropas argentinas, se inauguró otra obra de la serie en Tupungato.

“Duele mucho que hayan roto la obra. Ya al poco tiempo de inaugurada -fue en agosto del año pasado, para el aniversario de Monte Comán-, le habían empezado a quitar los pétalos. Y ahora no le dejaron nada, solo lo hacen para para hacer daño, por vandalismo”, destacó la artista.

La gran hortensia está conformada por pequeñas venecitas cuadradas de vidrio, cortadas y pulidas, Todas ellas dan forma a la gran flor. Pero en la que se encuentra en Monte Comán le quitaron y rompieron todos los pétalos, cada una de las 649 florcitas que representaba a cada veterano.

Un primo de la artista falleció en Malvinas

Aunque Nancy Miriam Funes vive en Buenos Aires, su vínculo con San Rafael y con Mendoza es muy estrecho. De hecho, su primo -Ivanor Navarro- era de Monte Comán y fue uno de los 649 caídos en la Guerra de Malvinas.

“Mi primo Ivanor Navarro falleció en el Crucero Belgrano, cuando lo hundieron. Por esto mismo es que a mí me toca muy de cerca toda la guerra, pero también el significado de la hortensia. Y por eso es que me duele que la hayan destruido“, destaca la artista.

“Los familiares de Navarro hicieron muchos kilómetros para traerla a nuestro pueblo. Es una lástima que nuestros propios vecinos la destruyan”, indicó hace unos meses el delegado municipal de San Rafael en Monte Comán, Carlos Maunás, en declaraciones a El Diario de San Rafael. Fue en septiembre del año pasado, cuando se registraron las primeras roturas.